YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「ドコモから楽天モバイルへ乗り換えた結果」と題した動画を公開した。ドコモを20年以上利用してきたユーザーが楽天モバイルに乗り換えた実体験を基に、料金や通信品質の変化をレビューしている。



動画ではまず、乗り換え前のドコモの料金について言及。20年以上前の契約でありながら、長期割引を適用しても3GBのプランで月額約1,600円を支払っていたと明かした。これに対し、楽天モバイルでは家族割とシニア割を適用することで、月額料金が実質858円になったという。支払い額がほぼ半額になったことに対し、「なんだったの今までは」と、これまでの料金に対する驚きを語っている。



多くのユーザーが懸念する通信品質については、「動画をみてもサクサク再生」「通信も安定」と評価。「ドコモを使っていたときと比べても違いはほとんどなし」と述べ、日常生活での使用において全く問題ないレベルであることを強調した。さらに、専用アプリ「Rakuten Link」を利用すれば国内通話が無料になる点も大きなメリットとして挙げている。



本動画は、長年の大手キャリアユーザーが格安プランへ乗り換える際のリアルな変化を伝えるものだ。料金面での大きなメリットがありながら、通信品質には遜色がないというレビューは、携帯料金の見直しを検討している多くの人にとって、有力な判断材料となるだろう。