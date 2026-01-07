NBAブルズは7日、パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）と再び2WAY契約したことを公式発表した。

この日、ブルズは公式SNSで「河村勇輝と2WAY契約を締結しました。おかえりなさい！」と河村がユニホームを着用した特別画像とともに公式発表した。

日本時間では朝の吉報に日米のファンから「怪我でウェイブからの再契約は本物すぎるよ…すごすぎ」「勇輝がプレーする姿を待ち切れない！」「待ってたぞ！」「最高のニュースだ！」「戻ってこられて何より」「怪我からのカムバック！」「本当にすごい！」などと歓喜の声が上がった。

昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

しかしプレシーズンマッチ中に右足を負傷。その影響で昨年10月17日（同18日）にブルズが契約解除を発表した。その後は、ブルズのトレーニング施設でリハビリしている姿が確認されていた。

6日に河村は自身のインスタグラムでベストプレー動画を共有して「SOON」と、今後のプレーについて示唆していた。