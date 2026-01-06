TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のHUENINGKAI（ヒュニンカイ）が自身のInstagramを更新。幻想的な美しさを放つビジュアルを披露し、ファンを喜ばせている。

【写真＆動画】①TXTヒュニンカイ美しすぎる白衣装ショット＆クールなレーサー衣装 ②③④純白衣装で圧倒的な美しさを放つTXTメンバー

■TXTヒュニンカイ、天使＆レーサー姿の“絵画級”ビジュアルを披露

12月22日に、個人Instagramを開設したヒュニンカイ。その日以来となる今回の投稿では、12月31日に開催された『2025 MBC歌謡大祭典』出演時のオフショットを公開した。

1枚目は、淡いシルバーブロンドの髪に、額をなぞるように輝く繊細なビジューのヘッドアクセサリーが印象的なクローズアップショット。斜め下を見つめる瞳や長いまつ毛、陰影のあるアイメイクが、どこか儚く幻想的な雰囲気を醸し出す。

衣装はホワイトを基調に、レースや刺繍があしらわれたクラシカルなデザイン。袖口のレースから覗く指先にまで美しさが宿り、まるで絵画のような1枚に仕上がっている。続く写真では、斜めや横顔などさまざまな角度から、衣装のディテールまでも丁寧に写し出され、その天使のようなビジュアルを堪能できる。

7枚目からは一転、クールでスタイリッシュな印象の、カーレーサーを思わせる衣装姿で登場。「TOMORROW X TOGETHER」「TXT」のロゴが大胆に入ったネイビー×ホワイト×レッドのベストに、白シャツとブラックタイを合わせ、12枚目の写真では、ブラックレザーのパンツがスタイルの良さを際立たせる。少年らしさと大人びた色気が共存した眼差しが、見る者を惹きつけている。

SNSでは「同じ人間とは思えぬ美しさ」「麗わしい、そして神々しい」「天使が運用しているインスタですか？？」「大天使様が降臨してる」「純白衣装が似合いすぎる」「キレイすぎるって」「ルーブル美術館に展示しないと」など、称賛のコメントが寄せられている。

