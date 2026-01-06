アップルが「廉価版MacBook」を近いうちに投入すると取り沙汰されています。

台湾の調査会社・TrendForceによれば、アップルは廉価版MacBookを2026年春に発表するとのこと。このMacBookはエントリー（入門機）からミドルレンジ（中級機）の市場をターゲットとしており、「競争力のある価格」になる予定です。

これまでの情報によれば、廉価版MacBookには12.9インチのディスプレイと、「iPhone 16 Pro／Pro Max」にも搭載されている「A18 Pro」チップが採用される模様。リリースの予想時期は今年の3月〜4月です。

廉価版MacBookの予想価格は599ドル〜899ドル（約9万4000円〜14万円※）。これが正しければ、「MacBook Air」の999ドル（日本価格は16万4800円）の下位モデルとして位置づけられることになります。

※1ドル＝約156円で換算（2026年1月6日現在）

廉価版MacBookにA18 Proが搭載されれば、MacBook AirやMacBook Proの16GBのRAMとは異なり、8GBのRAMしか搭載されない可能性があります。また、このチップは「Thunderbolt」をサポートしていないため、通常の「USB-C」ポートが搭載される可能性が高く、データ転送速度や外部ディスプレイの接続に制限が生じることになります。

以前には著名アナリストのミンチー・クオ氏が、廉価版MacBookのカラーバリエーションにはシルバー、ブルー、ピンク、イエローが候補として挙がっており、「iMac」のような明るい色展開になる可能性があると述べていました。

アップルは以前、超薄型かつ軽量デザインを採用した「12インチMacBook」を販売していたことがあり、廉価版MacBookはその後継機となる可能性があります。筆者は持ち運びやすい12インチMacBookを愛用していた時期があったため、廉価版MacBookの登場に期待しています。

Source: TrendForce via MacRumors

The post 10万円以下？ 廉価版MacBook、この春登場か appeared first on GetNavi web ゲットナビ.