溝口勇児氏、学生暴行動画を「クソダサすぎ」と断罪も…一部でイベントへの影響を指摘する声
格闘技イベント「BreakingDown」のCOOを務める溝口勇児氏が、自身のX（旧Twitter）を更新した。SNS上で拡散されている男子学生による暴行動画について言及し、その痛烈な物言いが波紋を広げている。
発端となったのは、学校のトイレとみられる場所で撮影された動画だ。一人の男子生徒が、抵抗できない様子の生徒に対し一方的に殴る蹴るの暴行を加える様子が収められており、SNS上で拡散。報道によれば、栃木県内の高校で起きた事案とみられ、警察が捜査を開始したとされている。
溝口氏はこの動画を引用する形で自身の考えを投稿。「反撃もできない気の弱そうな相手に対して、イキってヘナチョコパンチ振り回してるガキも、それを周りでヘラヘラ眺めてるガキどもも、クソダサすぎ」とつづり、加害者だけでなく周囲の傍観者も含めて強い言葉で断罪した。自身も選手として出場経験のある溝口氏の、格闘技に携わる者としての視点からの厳しいメッセージとなった。
この投稿には多くの意見が寄せられ、コメント欄では「ブレイキングダウンごっこ？」といった声や、同イベントの影響を指摘するような声などが集まっている。
