まるで怪獣大決戦！シベリアンハスキー兄妹の“顔芸”が凄まじい迫力

「#上手いとか下手とかそういうのは関係なく自分が気に入っている写真」のハッシュタグと共にXに投稿された1枚の写真が、見る人の度肝を抜いています。

写っているのは、じゃれ合う2匹のシベリアンハスキー。しかし、その表情は「かわいい」というよりは……「凄まじい」！？互いに限界まで口を大きく開け、まるで怪獣映画のワンシーンのような迫力を醸し出しています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

この衝撃的な表情を披露したのは、兄ハスキーの「福丸」くんと、妹ハスキーの「ぶな」ちゃんです。画面いっぱいに広がるのは、剥き出しの牙と大きく開かれた口。一見すると激しい争いの最中のようにも見えますが、飼い主さんによるとこれは「ワンプロ（ワンちゃん同士のプロレスごっこ）」の真っ最中なのだとか。

当時の状況をくわしく聞くと、「体格差があるからなのかなんなのか、ワンプロ中よくこの構図になっています」とのこと。とはいえ、「ここまでどちらもすごい表情になってる写真が撮れることは少ないですけど」と語る通り、まさにわずかなシャッターチャンスを捉えた奇跡の1枚と言えそうです。

特にお気に入りのポイントは、福丸くんが横目でぶなちゃんを見ている点。確かに、大きく口を開けつつも、お兄ちゃんの福丸くんの視線はしっかりと妹の動きを捉えているようにも見えます。冷静さと激しさが同居した、味わい深い表情です。

写真だけ見ると少し怖い印象を受けるかもしれませんが、普段の2匹は「優しいお兄ちゃんとやんちゃな妹」という仲良し兄妹。「遊ぶ時は遊ぶ、まったりする時はまったりすると切り替えがはっきりしていると思います」という飼い主さんの言葉通り、全力で遊べるのは信頼関係があってこそ。

怪獣のような迫力も、ワンちゃんたちにとっては楽しい日常のひとコマなのです。次はどんな「名勝負」を見せてくれるのか楽しみですね。

＜参考・引用＞

ふくまる＋ぶな＝さん（@fukumaru_buna）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026010607.html