12月のパフォーマンスレビュー　2026年1月のポートフォリオ

12月はベンチマークに75bps劣後

2025年12月の戦略ポートフォリオはベンチマークである配当込みTOPIXに75bps劣後した。

1月の戦略ポートフォリオを公開

負け惜しみではなく、この程度の劣後は許容の範囲内だ。ソニー（6758）、良品計画（7453）、任天堂（7974）といった長期コア銘柄が軒並み10％を超える大幅下落となったことがマイナス要因なので、単月の下振れは無視してよい。アドバンテスト（6857）は戻り切らなかったが、ソフトバンクG（9984）はプラスのリターンとなった。AI関連の戻りに賭けた先月のスタンスは可もなく不可もなくといったところか。

1月はAI関連のウェイトを若干だが落として臨む。入れ替えは小松製作所（6301）、アルトナー（2163）、武田薬品工業（4502）、リコー（7752）を追加、パンパシフィック・インターナショナル（7532）、AGC（5201）、フジクラ（5803）、MARUWA（5344）を削除する。

高配当ストラテジーにアルトナーを追加する。最終的な銘柄とウエイトは表の通りである。

戦略ポートフォリオ高配当ストラテジー

広木 隆 マネックス証券 チーフ・ストラテジスト