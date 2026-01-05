ヒーハイストが一時Ｓ高人気、フィジカルＡＩの関連最右翼で買い戻しに火がつく

ヒーハイスト<6433.T>が急騰、一時１５０円高はストップ高となる１０９５円に駆け上がる場面があった。生成ＡＩ市場の拡大が顕著となるなか、ロボティクス分野との融合によってＡＩが社会に貢献するフィジカルＡＩが、新たな成長分野としての位置付けで日米株式市場においてテーマ性を発揮している。そのなか、産業ロボット向け直動ベアリングなどを主力とし、ヒューマノイド開発にも意欲的な同社株への注目度が再び高まっている。



同社は高技術力に定評があり、世界初の「転がり案内による球面軸受け」の開発に成功しロボット関節への採用実績もあることから、今後の商機獲得が期待されている。株式需給面では信用買い残は５０万株弱で高止まりした状態だが、貸株市場を経由した空売りが積み上がっており、そのショートカバーが目先株価を押し上げる格好となったようだ。



出所：MINKABU PRESS