『科捜研の女』に歴代レギュラーキャスト4名が帰還！榊マリコ最後の事件に駆けつける

1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新してきた沢口靖子主演『科捜研の女』。

科学捜査ミステリーの原点にして最高峰に君臨する本作が放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろすことが決定。1月23日（金）に『科捜研の女 ファイナル』が放送される。

シリーズのフィナーレを飾るこの作品に、これまでテレビシリーズを彩ってきた歴代レギュラーキャストたちが一挙集結。

近畿管区警察局の主任監察官・芝美紀江を演じる戸田菜穂、マリコの元夫で警察庁刑事指導連絡室長・倉橋拓也を演じる渡辺いっけい、元科捜研・映像データ研究員で現在は京都府警・サイバー攻撃対策課に所属する吉崎泰乃役の奥田恵梨華、そしてマリコの父であり科学鑑定監察所の監察官・榊伊知郎役の小野武彦と、ゆかりのキャストが勢揃い。

彼らは、最後の難事件でどんな役割を担うのか。そして、マリコ（沢口靖子）とどんなやり取りを交わすのか。

マリコと苦楽をともにした“同志たち”の再集結は、最後に忘れられない感動をもたらすことになりそうだ。