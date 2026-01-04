C大阪の神村学園出身MF大迫塁、相模原へのレンタルから復帰「覚悟を持ってプレーします」
セレッソ大阪は4日、MF大迫塁(21)がSC相模原への育成型期限付き移籍から復帰することを発表した。
大迫は2023年に神村学園高からC大阪へ入団。2024年にいわきFCへ期限付き移籍した。プロ3年目の昨季は相模原へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦15試合で1ゴールを記録したほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯4試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF大迫塁
(おおさこ・るい)
■生年月日
2004年10月13日(21歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
177cm/69kg
■経歴
谷山SSS-FCサウサーレ-神村学園中-神村学園高-C大阪-いわき-C大阪-相模原
■代表歴
U-15日本代表、U-16日本代表
■出場歴
J2リーグ:14試合1得点
J3リーグ:15試合1得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽C大阪側
「帰ってきました。覚悟を持ってプレーします。共に頑張りましょう!」
▽相模原側
「一年間応援ありがとうございました。個人としてもチームとしても悔しいシーズンとなりましたが、サポーターの方々の声援のおかげで一年間やり切ることが出来ました。SC相模原で学んだことをこれからのサッカー人生に繋げていきます。ありがとうございました!」
大迫は2023年に神村学園高からC大阪へ入団。2024年にいわきFCへ期限付き移籍した。プロ3年目の昨季は相模原へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦15試合で1ゴールを記録したほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯4試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(おおさこ・るい)
■生年月日
2004年10月13日(21歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
177cm/69kg
■経歴
谷山SSS-FCサウサーレ-神村学園中-神村学園高-C大阪-いわき-C大阪-相模原
■代表歴
U-15日本代表、U-16日本代表
■出場歴
J2リーグ:14試合1得点
J3リーグ:15試合1得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:7試合
■コメント
▽C大阪側
「帰ってきました。覚悟を持ってプレーします。共に頑張りましょう!」
▽相模原側
「一年間応援ありがとうございました。個人としてもチームとしても悔しいシーズンとなりましたが、サポーターの方々の声援のおかげで一年間やり切ることが出来ました。SC相模原で学んだことをこれからのサッカー人生に繋げていきます。ありがとうございました!」