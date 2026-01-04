　セレッソ大阪は4日、MF大迫塁(21)がSC相模原への育成型期限付き移籍から復帰することを発表した。

　大迫は2023年に神村学園高からC大阪へ入団。2024年にいわきFCへ期限付き移籍した。プロ3年目の昨季は相模原へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦15試合で1ゴールを記録したほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯4試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF大迫塁

(おおさこ・るい)

■生年月日

2004年10月13日(21歳)

■出身地

鹿児島県

■身長/体重

177cm/69kg

■経歴

谷山SSS-FCサウサーレ-神村学園中-神村学園高-C大阪-いわき-C大阪-相模原

■代表歴

U-15日本代表、U-16日本代表

■出場歴

J2リーグ:14試合1得点

J3リーグ:15試合1得点

リーグカップ:4試合

天皇杯:7試合

■コメント

▽C大阪側

「帰ってきました。覚悟を持ってプレーします。共に頑張りましょう!」

▽相模原側

「一年間応援ありがとうございました。個人としてもチームとしても悔しいシーズンとなりましたが、サポーターの方々の声援のおかげで一年間やり切ることが出来ました。SC相模原で学んだことをこれからのサッカー人生に繋げていきます。ありがとうございました!」