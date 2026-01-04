Àã¤ÎÀµ·î¤Ë»þµë4,500±ßÄ¶¤¨¡ªUber EatsÇÛÃ£°÷¤¬¸ì¤ë¡È°Å·¸õ²ÔÆ¯¡É¤Î¸½¼Â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤ªÀµ·î¤ËÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Àã¤¬¹ß¤ë°Å·¸õ¤ÎÃæ¡¢²£ÉÍ»ÔË¿½ê¤ÇUber Eats¤Ç²ÔÆ¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ìó2.5»þ´Ö¤Ç»þµë´¹»»4,518±ß¤È¤¤¤¦¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î²ÔÆ¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»þ´Ö2»þ´Ö46Ê¬¤ÇÇä¾å11,618±ß¤òÃ£À®¡£¼«Âð¤Ç¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼ÁÌó2.5»þ´Ö¤Î²ÔÆ¯¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢»þµë¤Ï4,518±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢±«Å·»þ¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þµëÌó4,000±ß¤ò¾å²ó¤ë²áµîºÇ¹â¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢°Å·¸õ¤Ë¤è¤êÇÛÃ£Ã±²Á¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢Êó½·6,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¯¥¸¥é°Æ·ï¡×¤âÊ£¿ôÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¼õÃí¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹â¼ýÆþ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤À¡£¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢Ê£¿ôÇÛÃ£¤Î°ÍÍê¤ÎÃæ¤«¤éÇÛÃ£Àè¤¬¶á¤¤°Æ·ï¤Î¤ß¤òÁª¤ó¤Ç¼õÃí¤¹¤ë¡Ö²òÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¼ÂÁ©¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ÎÀã¤ÎÃæ¡¢±ó¤¤°Æ·ï¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤äÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤ò·Ù²ü¤·¡¢¶áµ÷Î¥¤ÎÇÛÃ£¤ËÅ°¤·¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Àè¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤ÇÌó10Ê¬´Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÁø¶ø¡£¤³¤ÎÃÙ±ä¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦1·ïÇÛÃ£¤ò´°Î»¤Ç¤¡¢ÄÉ²ÃÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¤â»þ´ÖÆâ¤ËÃ£À®¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î²ÔÆ¯·ë²Ì¤«¤é¡¢Àã¤Ê¤É¤Î°Å·¸õ»þ¤Ï¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î´í¸±¤âÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²ÔÆ¯¤·¡¢¶áµ÷Î¥¤ÎÇÛÃ£¤Ë¹Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
