なぜかお父さんが「大型犬のケージ」で爆睡していて…思わずワンコも困惑してしまった「まさかの光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破し、「誰が入ってるのかと思ったらｗ」「めちゃくちゃかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：なぜか父親が『大型犬のケージ』で爆睡していて…思わずワンコも困惑してしまった『まさかの光景』】

誰かいる…

TikTokアカウント「goldenbonbonretriever」に投稿されたのは、なぜかお父さんがケージの中で爆睡していた時のゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバーのミックス犬「ボンちゃん」の様子。ボンちゃんは怪訝そうな目でお父さんを見ているようです。

「なんで犬の家入ってんねん」と言わんばかりに、ケージの扉を前足でチョンチョンし、ガジガジかじり始めるボンちゃん。お父さんに厳しめのツッコミをくらわせます。

「早くあけてぇ」

むっくりと起き上がるお父さん、鍵もかけていたようで、内側から器用に解錠を試みます。ボンちゃんはお父さんの手に顔を押し付けて、「あけてくれぇ」と外側から圧をかけています。

普段は自分からハウスをすることは絶対にないそうですが、扉が開くとすぐさまケージの中に入っていくボンちゃん。ケージは自分の家だと主張しているのでしょうか…？

ケージは大人気

お父さんは「ボンの家あったかいから昨日も3時間くらい寝ちゃったよ」と衝撃発言をしていたのだそう。血は争えないもので、息子さんである投稿主さんも、お父さんよりも前にケージの中での睡眠を経験済みだったんだとか。

ケージの中では、尻尾をフリフリしながらお父さんと戯れていたボンちゃん。「まさかの光景」に困惑する、可愛すぎる姿を見せてくれたボンちゃんなのでした。

投稿には「誰が入ってるのかと思ったらｗ」「めちゃくちゃかわいい」「毛並み最高」「尻尾フリフリ」「はよ開けんかいこらぁ！言うてそｗ」「反対に嫉妬してて可愛い」といったコメントが寄せられています。

ボンちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「goldenbonbonretriever」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「goldenbonbonretriever」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。