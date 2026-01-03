京都の観光名所「東映太秦映画村」が、開村50周年を機に生まれ変わります。2026年3月28日の第1期リニューアルオープンに合わせ、施設名称を「太秦映画村（UZUMASA KYOTO VILLAGE）」へ変更。「大人の没入体験パーク」をコンセプトに、21時までのナイト営業や、京都の名店が集まるグルメエリアの新設など、これまでのイメージを覆す進化を遂げます。本記事では、新しくなり20代・30代の大人の来場者も楽しめるように変わる映画村の全貌と、注目の新店舗情報を紹介します。

大人が本気でハマる「没入体験」へ

「太秦映画村といえば、子どもの頃に修学旅行で行ったなあ」なんて遠い目をしているそこのあなた、その認識はもう古いかもしれません。今回のリニューアルで、あの映画村が「大人の没入体験パーク」へと劇的進化を遂げようとしています。

まず驚きなのが、名称からの「東映」離れです。長年親しまれてきた「東映太秦映画村」から、シンプルかつ洗練された「太秦映画村」へ。英語表記も「UZUMASA KYOTO VILLAGE」となり、世界中のファンを迎え入れる準備は万端のようです。

映画のプロが本気出した！リアルすぎる「江戸の京」

イメージ

ただ名前が変わるだけではありません。映画『レジェンド＆バタフライ』や『大奥』を手掛けた東映京都撮影所の美術スタッフが、本気で江戸時代の町並みを再現します。

そこに広がるのは、単なるセットではなく「生きた江戸の町」。イマーシブ（没入型）ライブショーや、本格的な文化体験、さらには忍者アトラクションまで、大人の感性を刺激するコンテンツが目白押しです。ただ眺めるだけでなく、物語の登場人物になった気分で、どっぷりと江戸の世界に浸れそうです。

京都の名店が大集結で「食のテーマパーク」化待ったなし

イメージ

リニューアルのもう一つの目玉は、なんといっても「食」。京都のおいしいものが一堂に会する新エリアは、まさに食のテーマパーク状態です。食べ歩きから本格的なダイニングまで、胃袋がいくつあっても足りないラインナップになっています。

老舗からクラフトビールまで！新オープンの10店舗が豪華すぎる

新たにオープンする飲食店はなんと10店舗。「京の食」をテーマに、老舗から新進気鋭の名店までが勢揃いします。

注目は、1879年創業の老舗醤油屋が手掛ける新業態「澤井醤油 with Key Stone」や、出汁にこだわったカレーうどんの「味味香」。さらに、京都のクラフトビール醸造所「京都醸造」や、焼き鳥専門店の「鳥せゑ」など、お酒好きにはたまらないお店も登場します。

食べ歩きだけじゃ終われない？スイーツもガッツリ飯も

甘党の方もご安心ください。和菓子店「京都仁王門 ござる。」や、雅な京綿菓子が楽しめる「zarame -gourmet cotton candy-」、抹茶テイクアウト専門の「うず茶や」など、スイーツも充実。鰻と牛肉料理の「う乃屋」や、まぐろ創作料理の「朱色まぐろ」など、しっかり食事を楽しみたい派も大満足の品揃えです。

京都の夜は「寺見て終わり」じゃない！21時までのナイト営業で夜遊び解禁

過去開催のナイトイベントの様子

「夜の京都って、意外と行くところがないよね」という観光客の切実な悩みに、太秦映画村が応えてくれました。なんと、営業時間を21時（予定）まで延長し、ナイト営業を開始します。

夜ならではの情緒と「没入感」に期待大

イメージ

昼間の賑わいとは一変、夜は江戸時代の町並みが幻想的な雰囲気に包まれます。夜ならではの演出やイベントも展開される予定とのことで、デートや友人との夜遊びにもぴったり。忍者が闇夜に紛れて現れる……なんてドキドキの展開もあるかもしれません。

2026年の第1期オープンを皮切りに、2027年春には遊郭ゾーン、2028年春には芝居小屋と続きます。さらには2028年以降に温浴施設の計画もあるとのこと。進化し続ける映画村から目が離せません。

「太秦映画村」第1期リニューアル概要

第1期リニューアルオープンエリア（イメージ）

・オープン日：2026年3月28日(土)

・新施設名称：太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）

・場所：京都市右京区太秦東蜂岡町10番地

・アクセス：JR「太秦」駅より徒歩5分 嵐電「太秦広隆寺」駅より徒歩5分 嵐電「撮影所前」駅より徒歩2分 地下鉄「太秦天神川」駅より徒歩14分

・入村料（現在の料金）：大人2,800円、中高生1,800円、 子ども(3歳以上)1,600円 ※リニューアル後は変更予定

・新規オープン飲食店（一部）：澤井醤油 with Key Stone（醤油スイーツ・フード）、味味香（カレーうどん）、朱色まぐろ（まぐろ創作料理）、京都醸造（クラフトビール）、京都仁王門 ござる。（和カフェ）、SASAYAIORI+太秦映画村（和カフェ）、zarame -gourmet cotton candy-（京綿菓子・スイーツ）、う乃屋（鰻・牛肉料理・和スイーツ）、鳥せゑ（焼き鳥）、うず茶や（抹茶テイクアウト）

・新規オープン物販店：東堂 AZUMA-DO（和食器・キッチンアイテム）、SOU・SOU（和装・小物）、スーベニアショップ（仮称）（コンセプトショップ）

懐かしい『映画村』の記憶をアップデートする時が来ました。大人になった今だからこそ楽しめる、粋で艶やかな江戸の京。次の京都旅行の夜は、太秦で『没入』体験してみませんか？

