世界で「キリン」と呼ぶのは日本だけ！聖獣“麒麟”扱いされたのはなんと政治的な演出だった！？

聖なる獣

動物園に行けば必ずと言っていいほど人気者になっている、あの首の長いアフリカの獣「キリン」。

実は世界中を見渡しても、あの動物を「キリン」と呼んでいるのは日本だけなのだそうです。

漢字では麒麟と書きますが、画数が多くて書くのが大変なこの文字、もともとは中国の伝説に登場する幻獣の名前でした。

葛飾北斎「万物絵本大全図」より

空想上の生き物である麒麟は、竜・鳳凰・亀と並ぶ「四瑞」の一つに数えられ、鹿の体を持ち、尻尾は牛、蹄は馬に似ており、頭には一本の角が生えているとされます。そして雄を「麒」、雌を「麟」と呼び、つがいで合わせて麒麟となるのです。

その体毛は五色に輝き、決して生きた虫を踏まず、草を折ることもないほど慈悲深いというこの聖なる獣は、王が仁徳を持って善政を行う時にだけ姿を現すと信じられてきました。

鳴き声は音階に合うほど美しく、伝説の王である黄帝や尭帝の治世、あるいは孔子が生まれた時にも姿を見せたそうです。

麒麟像（日本橋）

それにしても、本来、この世に実在しないはずの麒麟が、なぜアフリカの動物と結びついたのでしょうか。その答えは中国にあります。

麒麟ということにされた

明の時代の中国では、永楽帝の命を受けた提督・鄭和が、大艦隊を率いて南海遠征を行っていました。

彼がアフリカ東海岸（現在のケニア周辺）から持ち帰った「首の長い奇妙な獣」がおり、『明史』という歴史書には、その動物について「首の長さが六尺二寸もある」と記されています。

間違いなくこれはキリンですね。

スマランの三保洞にある鄭和像（Wikipediaより）

では、なぜ彼らはこの未知の動物を、伝説の聖獣「麒麟」だと断定したのでしょうか。

一つの説として、現地のソマリ語でキリンを指す「ゲーリ（geri）」という発音が、中国南方の訛りである「キーリン」に似ていたからだと言われています。

しかし、音の類似だけが理由ではありません。

皇帝に珍しい動物を献上する際、それが「良い政治の証」である聖獣・麒麟だとすれば、皇帝の権威は大いに高まります。

部下たちの政治的な演出として、首の長い獣は麒麟ということにされてしまった可能性が高いのです。

面白いことに、現代の中国語では「麒麟」という呼び名は廃れており、キリンのことは長頸鹿（首の長い鹿）と呼んでいます。鹿の仲間とみなされているんですね。

中国の呼称を採用

さて、中国とは対照的に、日本ではこの「キリン」の呼称が定着しました。

キリンの実物が日本にやってきたのは明治時代になってからですが、名前の元となった麒麟の伝説そのものは、はるか昔から日本に伝わっていました。

『日本書紀』をひもとけば、大化の改新で知られる孝徳天皇の時代に麒麟や鳳凰が現れたという記述があります。

また、天武天皇の時代には麒麟の角らしきものが献上されたという記録も残っています。

この「善政イコール麒麟」という伝承は、かなり古くから日本でも知られていたのでしょう。

もちろん、これらは政治的な宣伝だったと考えられますが、それほど昔から「王の徳」と結びついた特別な存在だったわけです。

国宝として有名な『鳥獣人物戯画』をよく見ると、そこにも麒麟の姿が描かれていますし、江戸時代の長編小説『南総里見八犬伝』には、竜と牛が交わって麒麟が生まれるという記述も見られます。

また、江戸時代の蘭学者たちもこの漢字表記を採用し続けました。

『和漢三才図会』アシカ（右）とオットセイも描かれている（Wikipediaより）

当時の百科事典である『和漢三才図会』や、薬学書の『本草綱目』にもキリンの姿は詳しく描かれており、高さは約三・六メートルとあります。

そうして語り継がれた結果、現代の動物園でも私たちはあの動物を「キリン」と呼び続けているのです。

※語源に関連する記事

英語だと思ってた…船乗りの「ヨーソロー！」は村上水軍の時代から続く日本語。語源は何？

江戸時代から使われてた言葉も！泥棒、万引き、猫ババ…悪事にまつわる言葉の語源はとってもユニーク

参考資料：

【大人の教養・日本美術の時間】

漢字文化資料館

画像：写真AC,Wikipedia