「機動戦士ガンダム」シリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」が本日1月2日より開催される。

本イベントは、シリーズ最新作「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開に向けて実施されるもの。1月2日からの1週間は「21世紀ガンダム日替わり上映」と題し、21世紀に放送・上映が開始された歴代作品の中から、ピックアップされた7作品が上映される。

2002年にTV放送が始まった「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」より「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の上映をはじめ、2022年にTV放送を開始した「機動戦士ガンダム 水星の魔女」の上映や、スタジオカラーとサンライズで共同制作され、一部話数を劇場上映用に再構築した劇場先行版「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」などの上映が予定されている。

また1月9日からの1週間は、「閃光のハサウェイ」に繋がる物語「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」が上映されるほか、1月16日からの2週間は、第1章となる「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の上映が予定されている。

「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」

上映概要

21世紀ガンダム日替わり上映

・1月2日：「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」

※エピローグカット第1弾、第2弾も上映される。

・1月3日：「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」

・1月4日：「機動戦士ガンダムＵＣ episode 7」

・1月5日：「機動戦士ガンダムAGE MEMORY OF EDEN」

・1月6日：「機動戦士ガンダムＮＴ」

・1月7日：「機動戦士ガンダム 水星の魔女」

※前日譚「PROLOGUE」、第1話、第2話、第3話を上映予定

・1月8日：「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」上映

・1月9日～15日：「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」

・1月16日～29日：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」

入場者プレゼント

入場者プレゼントとして、作品キービジュアルを使用したステッカーが配布される予定。集めた入場者プレゼントは別売りの「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ ステッカーブック」に収納することができる。

第1弾：1月2日～1月8日

・21世紀ガンダム7作品大集合ステッカー

第2弾：1月9日～1月15日

・「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」スペシャルステッカー

第3弾：1月16日～1月29日

・「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」スペシャルステッカー

【注意事項】

※画像はイメージです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お1人様1回のご鑑賞につき、入場者プレゼントを1つお渡しします。

※チケット購入特典ではございません。配布に関する特別な指定がある場合を除き、ご入場を伴わない配布はお断りさせて頂きます。

※特典の切り替わり前日24時を過ぎた上映でも、営業が終了するまでは切り替わりません。

※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止となります。

