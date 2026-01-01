雪景色の中で何やら"全集中"している様子のシベリアンハスキーさん。真っ白の美しい景色、凛々しい表情…どこか神秘的な空間とは裏腹なまさかの光景が話題になっています。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で17.9万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

雪景色の中で"全集中"するハスキー犬

Xアカウント『@mui_husky』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ムイ」ちゃんのお姿。この日、大好きな『雪』が降り積もり、大はしゃぎでお外遊びに励んでいたというムイちゃん。なぜかその場からジッと動かずに…。

まさかの光景が面白すぎると話題に

なんとムイちゃん、真っ白な雪景色と化したドッグランに到着すると、まずは「用を足すこと」に全集中するのだそう。

柔らかい雪の上でポジションをしっかりと確保し、ヒコーキ耳で目を瞑りすべての意識をおしりへと全集中させるのだといいます。

どこか神秘的な雰囲気をも感じさせる真っ白な雪景色と、ムイちゃんの美貌。しかし、それとは真逆ともいえる"全集中"するお姿、そのギャップは多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「鬼◯のワンシーンで見たことあるかも」「ムイの呼吸 壱の型 踏張(ふんばり)」「雰囲気出てるけど、おそらくトイレかな？ｗ」「この子はシベリアでも大丈夫そう」など多くのコメントが寄せられています。

北の大地でのびのびと暮らす女の子の日常

2023年5月1日生まれのムイちゃんは、自然豊かな北の大地で暮らす天真爛漫な女の子。雪が降り積もる季節になれば、飼い主さんやお友だちと一緒に寒さをものともせず、お外で元気に駆け回るのが大好きなのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすムイちゃんのお姿は、シベリアンハスキーの魅力を余すことなく届け続けています。

