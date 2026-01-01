¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ó¤Æ¡×¡¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ç1¶è·ãÁö¡¢7Ê¸»ú¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â
¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ
¡¡Âè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ï1Æü¡¢·²ÇÏ¸©Ä£È¯Ãå¤Î7¶è´Ö100¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1¶è¡Ê12.3¥¥í¡Ë¤Ï¡¢ÉÙÅÄ½ÔÊ¿¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ND¥½¥Õ¥È¤ÎÅì³¤ÎÓ¹¨°ì¤¬½øÈ×Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢5¥¥í¼êÁ°¤ÇÂç½¸ÃÄ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤¬¸£À©¤·¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10¥¥í¼êÁ°¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ1¶è¶è´ÖµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎµÈµïÂçÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ø¡£ºòÇ¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê1¥¥í¤Ç¤âÂç½¸ÃÄ¡£¥¹¥Ñ¡¼¥È¹çÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÉÙÅÄ¤À¡£3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤é¶¯ÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉúÊ¼¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡£Ê¿ÎÓ¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç·Ò¤°¤ä¤ó¡×¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¶è´Ö¾Þ¤Ï¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡ª¡×¡Ö¤³¤Î1¶è¤Ç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤È¤Ï¡Ä¡ª¡ª¡×¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Æ¤É¤³¡×¡Ö¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É1¶è¶è´Ö¾Þ¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ÎÁí¹çÊªÎ®´ë¶È¡£¸µ¡¹¤ÏÆüÎ©ÊªÎ®¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÌ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¿·¼ÒÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë