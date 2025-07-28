¡Ú¹ÈÇò¡ÛSixTONES¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤ò¶Å½Ì¡¡ÅÄÃæ¼ù¡Ö2026Ç¯¤âÌÀ¤ë¤¯ºÇ¹â¤Î£±Ç¯¤Ë¡×
Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
£³Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëSixTONES¤Ï¡¢6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
2026Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¡£º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢Ë¿½ê¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï½é¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½çÄ´¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
ÅÄÃæ¼ù¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯£¶¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤â£¶¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ£¶¼þÇ¯¤Î£¶¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎSixTONES¤ÎÎò»Ë¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Ç¤ÏÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤â£±Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÌÀ¤ë¤¯ºÇ¹â¤Î£±Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»æ¿áÀã¤¬¥¥é¥¥é¤ÈÉñ¤¦Ãæ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö3¶Ê¤À¤±¤Ç¤âÍ¾±¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡¢¡Ö¹ÈÇò¤ÎSixTONES¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£