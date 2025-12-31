¥³¥ß¥±¸ø¼°¤ÎÄ¶¥Ï¥Ç¤Ê¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤¬¤Ê¤ó¤È´°Çä¡ª 50¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤â¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¡ÚC107¡Û
¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ12·î30Æü¤È31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡Ö¥³¥ß¥±50¼þÇ¯¶ÌºÂ¡×¤¬´°Çä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ï°ìÈÌ¤Î¥µー¥¯¥ë¤Ë¤è¤ëÆ±¿Í»ï¤ÎÈÒÉÛ¤ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»£±Æ²ñ¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤äÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï1975Ç¯¤Î³«ºÅ¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ºî²È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»æÂÞ¤ÎÈÎÇä¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Ï50¼þÇ¯¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¡£Ãæ¤Ç¤âÀÖ¤¤¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢ºÂÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤Ë¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¡Ö¥³¥ß¥±50¼þÇ¯¶ÌºÂ¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÄÌÎã¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¥µー¥¯¥ë¸þ¤±¤Ë°Ø»Ò¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï1µÓ500±ß¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ë¤«²ñ¾ì¤«¤éÈ¯Á÷¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²Á³Ê¤â1Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¸µ¡¹¤Îºß¸Ë¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°Çä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥á¥âÄ¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»Ï¤á¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ºÅ2ÆüÌÜ¤Î¤ªÃë¤¹¤®¤Ë¤ÏÂçÈ¾¤Ë¡ÖÇäÀÚ¸æÎé¡×¤Î»¥¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥°¥Ã¥º¤ÎÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢50¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ï¼¡²ó¤Î2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È108¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤¿¤á¡¢¥°¥Ã¥º¤Î°Ê³°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
º£²ó¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤á¤Õ¤£¤¹¤È»á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Õ¥¸¥¿»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿»æÂÞ¤¬ÈÎÇä
É®¼Ô¤¬¤ªÃë¤¹¤®¤ËÆî¥Ûー¥ë¤ÎÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤Û¤É¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Á¤é¤¬¶Ï¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢¥¯¥ー@¥³¥ß¥±¥«¥¿¥í¥°¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥±¥Ã¥È¤Î¼ï¡Ê¥Ê¥Ç¥·¥³¡Ë¡×
¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é¾¦ÉÊ¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿