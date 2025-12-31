¡ÚÂ®Êó¡Û2025Ç¯Âç³¢Æü¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ëº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÅ·»È¤Î¤Ï¤·¤´
2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È7»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£¸á¸å¤«¤é±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¤ËÅ·»È¤Î¤Ï¤·¤´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡£Å·µ¤¤¬²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¡ÖÅ·µ¤¤Î¤Ï¤·¤´¡×
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤«¤é±À¤¬Áý¤¨¡¢Æüº¹¤·¤Î¤«¤²¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸á¸å4»þ20Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎÀ¾¤Î¶õ¤Ç¤Ï±À¤Î·ä´Ö¤«¤éÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Êü¼Í¾õ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸½¾Ý¡ÖÅ·»È¤Î¤Ï¤·¤´¡×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡ÖÇöÌÀ¸÷Àþ¡×¤ä¡Ö¸÷çê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎÅ·¸õÍ½ÁÛ ²Æ¤ÎÅþÍè¤ÏÁá¤¯ ÌÔ½ë¤ÇÂ¿±«¤ÎÇ¯¤Ë ÈÕ²Æ¤«¤é½©¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ
¡»2026Ç¯¤ÎÅ·¸õÍ½ÁÛ
2025Ç¯¤Ï¡¢Ç®ÂÓÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åß¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¡¢²Æ¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö´¨Åß¡×¡ß¡ÖÌÔ½ë¡×¤È¤¤¤¦µ¨Àá¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬Âç¤¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý·¹¸þ¤¬¤·¤À¤¤¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤¬Áá¤¯¡¢²Æ¤ÎÅþÍè¤ÏÁá¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸²Ãø¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È±«¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æ¤Î¸åÈ¾¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÄ¹±«¤äÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Ê¤ÉÉÔ½ç¤ÊÅ·¸õ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡»µ¨Àá¤´¤È¤ÎÅ·µ¤·¹¸þ
¡¦2025/26Ç¯Åß
2Ç¯Ï¢Â³¤Î´¨Åß·¹¸þ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢2·î°Ê¹ß¤Ï´¨µ¤¤¬¤ä¤ä´Ë¤àÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó(2025Ç¯)¤è¤ê¤âÁá¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯½Õ
´¨ÃÈ¤ÎÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¤²¹¾å¾º¤¬Áá¤¯¡¢²ÖÊ´Èô»¶¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÇÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¤Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯²Æ
ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¡¢Çß±«Æþ¤ê¤äÇß±«ÌÀ¤±¤¬Áá¤Þ¤ê¡¢½ë¤µ¤ÎÅþÍè¤âÁá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸²Ãø¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬»ýÂ³¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¹â²¹Â¿±«¤Î²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦2026Ç¯½©
¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹±«¤äÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤Ê¤É¤Ç±«¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎÅ·¸õÍ½ÁÛ¤ÎÇØ·Ê
ÃÈÅß¤äÎä²Æ¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤ÎÆÃÄ§¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý*1¡×¡Ö¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý*2¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇ®ÂÓ¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤ÎÅ·¸õ¤Ï°Ê²¼¤ÎÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾ÝÈ¯À¸»þ¤Ë¶á¤¤³¤ÌÌ¿å²¹Ê¬ÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢2025/26Ç¯Åß¤Ï´¨Åß·¹¸þ¡£
¡¦2026Ç¯²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý·¹¸þ¤ÎÌ¾»Ä¤ò¼õ¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤¬Áá¤¯¡¢Çß±«Æþ¤ê¤äÇß±«ÌÀ¤±¤ÏÁá¤á¡£
¡¦¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý·¹¸þ¤¬½ªÂ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Á°Àþ¤äÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡£
*1 ¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý:ÂÀÊ¿ÍÎÀÖÆ»°è¤ÎÆüÉÕÊÑ¹¹ÀþÉÕ¶á¤«¤éÆîÊÆ±è´ß¤Ë¤«¤±¤Æ³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬1Ç¯ÄøÅÙÂ³¤¯¸½¾Ý¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎä²Æ¡¦ÃÈÅß¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*2 ¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý:ÂÀÊ¿ÍÎÀÖÆ»°è¤ÎÆüÉÕÊÑ¹¹ÀþÉÕ¶á¤«¤éÆîÊÆ±è´ß¤Ë¤«¤±¤Æ³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬1Ç¯ÄøÅÙÂ³¤¯¸½¾Ý¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÔ½ë¡¦´¨Åß¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÍ½Êó¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤ä¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇ®ÂÓ¤Î³¤ÍÎ¤ÎÊÑÆ°¤ò¤â¤È¤ËÍ½Â¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®ÂÓ¤Î³¤ÍÎ¤ËÌÀ³Î¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍ½Â¬¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÀºÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ô½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¸²Ãø¤Ê¹â²¹¤äÄã²¹¡¢Ä¹±«¤Ê¤É¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È·îÁ°¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
