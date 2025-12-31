¡Ô¥Ñ¥ó¥ÀÊÖ´Ô¡ÕÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë¡È¹ñÆâ¥¼¥í¡É¡ª¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Ï²¯±Û¤¨¤â¡Ö30ÇÜ°Ê¾å¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¤¬Çò»æ¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤«
¡¡12·î15Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤ò¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤ÎºÇ½ª´ÑÍ÷Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£È¯É½¤Î2Æü¸å¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢4»þ´ÖÈ¾ÂÔ¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ó¥À¤ÎÊÖ´ÔÈ¯É½ÍâÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È4»þ´ÖÈ¾ÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤Ë
¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ÏÇ¯´ÖÌó1²¯±ß
¡¡ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òµÇ°¤·¤Æ1972Ç¯10·î28Æü¤Ë¥é¥ó¥é¥ó¤È¥«¥ó¥«¥ó¤¬¾åÌîÆ°Êª±à¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢53Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡¤ËÆüËÜ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍèÇ¯¤ÎAPEC¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2026Ç¯11·î18¡Á19Æü¤ËÃæ¹ñ¤Î¹Åì¾Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ´Ø·¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Êâ¤ß´ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÃæ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¼þÍèÍ§¤µ¤ó¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ÏÇ¯´ÖÌó1²¯±ß¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤¦¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤Î30ÇÜ°Ê¾å¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÏÆüÃæÍ§¹¥¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÂå¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¼þ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï°ú¤Â³¤¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤Î»ô°é¤òÃæ¹ñ¤Ë´õË¾¤·¡¢°ñ¾ë¸©¤âÆüÎ©»Ô¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤òÍ¶Ã×¤·¤è¤¦¤ÈÂç°æÀîÏÂÉ§ÃÎ»ö¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°ñ¾ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¡¢±¿¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÏÂ²Î»³¸©¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥À¤¬Íè¤ë¤³¤È¡£ÀçÂæ¤â¥Ñ¥ó¥À¤òÍ¶Ã×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»ô°é¤Ë¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ø2Æ¬¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø2Æ¬¤¬ÍâÇ¯¡¢¿·¤¿¤ËÂßÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ñ¥ó¥ÀÉÔºß¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼?
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¼ê¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¾¦Çä¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤ÎÌ£Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¶¯µ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÉü³è¤Ï¡¢¼óÁê¤Î¸ª¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£