¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢ÊÆ²Û¡¦Æ¦²Û»Ò»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ËÄ©Àï¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ËËá¤¤ò¤«¤±ÍÎÉ÷¥ß¥Ã¥¯¥¹²Û»Ò¤òÅêÆþ
¡¡¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊÆ²Û¾¦ÉÊ¡Ö¥³¥á¥Î¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤«ÍÎÉ÷¥ß¥Ã¥¯¥¹²Û»Ò¡Öº£Ìë¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Á¡¼¥º¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹»ÅÎ©¤Æ¡×¤ò10·î7Æü¤Ë¿·È¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤ÊÆ²Û¡¦Æ¦²Û»Ò»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ö¥³¥á¥Î¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥³¡¼¥ó¤ä¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¸¶ÎÁ¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¤¢¤²¤ë¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê ¥«¥ê¥«¥êÀ½Ë¡¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿·¿©´¶¤ÎÊÆ²Û¡£ÊÆ²Û¤È¤â¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤â°Û¤Ê¤ë¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î11Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¡¢º£²ó¡¢ÁÇºà¤ÎÇÛ¹ç¤È¾ÆÀ®¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ö¥³¥á¥Î¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¤ê±öÌ£¡×¤ò9·î16Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¡¢¡Ö¥³¥á¥Î¥Á¥Ã¥×¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼Ì£¡×¤ò9·î¤«¤é¼«Æ°ÀÚ´¹¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡8·î4Æü¡¢¾¦ÉÊ¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¤ËÎ×¤ó¤Àºä°æÍµ¼¡¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÇÛ¹ç¤È¾Æ¤¾å¤²¾ò·ï¤ò¤µ¤é¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¹Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥µ¥¯¥Ã¤È¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿·Ú¤µ¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÆÈ¼«¤Î¿©´¶¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¼ûÍ×´µ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ì¥·¡¼¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¥ê¥ï¡¼¥É¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÆ±2ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ìë¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Á¡¼¥º¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹»ÅÎ©¤Æ¡×¤Ï¥Á¡¼¥º¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¾Æ¤¥Á¡¼¥º¡¦¥½¥Õ¥È¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤·¤¿ÍÎÉ÷¥ß¥Ã¥¯¥¹²Û»Ò¡£ÏÂÉ÷¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹²Û»Ò¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤ÊÆ²Û¡¦Æ¦²Û»ÒÇä¾ì¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤Ù¤¯ÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿©¤ÙÀÚ¤ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥µ¥¤¥º¤â11·î18Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤CH¡×¤È¡ÖÌ£¤´¤Î¤ß¡×¤Î´ûÂ¸ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼òÇä¾ìÍÑ½º´ï¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤ÎÊ»Çä¤òÁÀ¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿©¤ÙÀÚ¤ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥µ¥¤¥º¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Á¡¼¥º¤ª¤«¤CH¤¿¤é¤³¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¡×¡Ö¥Ô¥Ã¤«¤é¤¿¤é¤³¾ßÌýÌ£¡×¡ÖÌ£¤´¤Î¤ß»Ý¿É¤¿¤é¤³É÷Ì£¡×¤ò10·î14Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤ÆÇä¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÊÆ²Û»Ô¾ì¤Î¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ä²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÎÆ°¤¤¬³Æ¼Ò¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ²ÛÃ±ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁÇºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²Û»Ò¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬³Æ¼Ò¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£