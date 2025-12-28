転級初戦は3-0判定勝利

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦に臨み、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）を3-0（115-113×2、118-110）判定で下した。階級を1つ上げた初戦で苦しみながらも勝利をつかんだが、8ポイント差をつけたジャッジには疑問の声も出た。

腫れあがった中谷の右まぶたが、激闘を物語っていた。スーパーバンタム級初戦は、大苦戦の末に3-0判定勝ち。ジャッジ2人は2ポイント差だったが、1人は8ポイントの大差で中谷を支持した。

これに疑問を呈したのが、元世界ヘビー級王者のマイク・タイソンらを指導し、ESPNなどで解説を務めるテディ・アトラス氏だ。試合後に自身のXを更新。「試合は長期戦となり、激しい乱戦になればアンダードッグにも十分勝利するチャンスがある」とした上で、「だが残念ながら、ジャッジたちの考えは違ったようだ。118-110という判定は、無能なのか、それとも不正か？」とつづった。

エルナンデスの手数に押されるシーンもあり、タフな相手からダウンを奪えず。中谷は「バンタム級で倒していたタイミングはいくつかあった。相手の耐久力を感じていた」とする一方で、「戦い方によって対応できる。この試合を糧に、スーパーバンタム級にアジャストしていく」と話している。

戦績は27歳の中谷が32勝（24KO）、25歳のエルナンデスは20勝（18KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）