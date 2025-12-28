チャンネル登録者数100万人のYouTuber・尼崎のなつみかんさんが、2025年12月23日に公式YouTubeチャンネルを更新。付き合ったばかりの彼氏と、クリスマスパーティーをする様子が公開された。

サプライズにサンタコス！彼氏の反応は？

12月13日に更新された動画で、なつみさんの好きな男性・すきぴさんから告白される様子を公開。今回の動画では、付き合いたての二人が、初めてクリスマスを祝う姿が映された。

すきぴさんがなつみさんの自宅に到着すると、なつみさんは上着を脱ぎ、サプライズでサンタクロースのコスプレを披露。「待って！ どうしたの？ めっちゃかわいいじゃん」とメロメロな様子のすきぴさんに対し、なつみさんも照れた表情を浮かべる。

すきぴさんはサングラスを取って再度なつみさんの姿を確認し、「これ（視聴者の）みんなに見られるってこと？」「全部モザイクでいいよ」と嫉妬発言も。そして二人は、パスタ、ポトフ、カプレーゼを一緒に手作りし、クリスマスパーティーを楽しんだ。

お互いの一番好きなところを発表

食事の前には、なつみさんから二度目のサプライズが。おそろいのコップを用意しており、「一緒に飲もう」とシャンメリーを飲むことに。二人にとって初めてのおそろいのコップだという。すきぴさんは「めっちゃうれしい、ありがとう！」と喜び、なつみさんと顔を見合わせた。

食事中には、お互いの一番好きなところを発表した。すきぴさんは「とにかくやさしさで包み込んでくれる」。自分だけでなく、家族や友人にもやさしいなつみさんのことが好きだという。

対してなつみさんは「何でも否定せずに全部肯定してくれるところ」と発表。すきぴさんは「まあ否定はしないね」と言いつつ、「男の子と遊んじゃダメだよ」と釘を刺す場面も。

もっとも、なつみさんは、親友の男性・しんちゃんは大切な友達のため、遊んだり撮影したりすることを許してほしいと話すと、すきぴさんは「しんちゃんとは1回決着つけないといけないね」と言い放ち、なつみさんを笑わせた。

最後に二人は、クリスマスプレゼントを交換。すきぴさんは手紙を読み、「いつもありがとう」というタイトルの、世界に一つだけの自作の絵本を手渡した。一方のなつみさんは、自分の顔が全面にプリントされた、ビジュアルのインパクトが大きいパジャマをプレゼント。このプレゼントに、すきぴさんは「いやぁかわいい、大事、宝物」と話すなど、最後までのろけ全開だった。