記事ポイントスヌーピーミュージアムで期間限定イベント「ハッピー・サマー」を開催夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が館内に登場クリアステッカー、限定缶バッジ、新グッズ、PEANUTS Cafe企画連動メニューも展開 スヌーピーミュージアムで、期間限定イベント「ハッピー・サマー」が開催されます。夏を楽しむスヌーピーたちやアイスクリームモチーフの装飾、来場者特典、ワークショップ限定デザイン、新