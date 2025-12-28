人間関係のストレスは“距離感”を間違えるだけで起きている

人間関係のストレスをなくす

「距離感」の考え方

今日は、人間関係において「こう考えるとストレスなく過ごせる」という思考法についてお話しします。

完全にストレスがゼロになるわけではありませんが、人間関係でギクシャクしたり悩んだりするのは、多くの場合、「自分が悪かったのかな」「相手が悪かったのかな」という「犯人探し」を始めてしまうことが原因です。

「善悪」や「正しさ」で判断しない

うまくいかない時に「相手が悪いの？ 私が悪いの？」と考え始めると、相手が悪いと思えばイライラしますし、自分が悪いと思えばクヨクヨしてしまいます。どちらにも原因がある気がして混乱することもあるでしょう。

しかし、人間関係において、100対0でどちらかが一方的に良い・悪いということはまずありません。「お互い様」な部分も必ずあります。

十人十色、いろいろな人間がいる中で、「どちらが正しいか」「どちらが良いか」という議論をしても、実はあまり意味がないのです。

みんな「宇宙人」だと割り切る

そもそも、人によって価値観は全く異なります。価値観が違う相手に対して、良い・悪いの判断基準は通用しません。

極端な話をすれば、「みんな宇宙人みたいなもの」だと思っておいたほうが良いでしょう。宇宙人に対して、自分の地球での「正義」を説いても意味がありませんよね。それはナンセンスです。

相手から見れば、自分もまた「宇宙人」です。人間関係はすべて、背景も考え方も異なる者同士の「異文化交流」なのです。

「話せばわかる」「合うところもある」という期待を持つよりも、「基本は全員違う生き物だ」と割り切って接したほうが、気持ちはずっと楽になります。

ストレスの原因は

「距離が近すぎること」

では、相手に対してストレスを感じる時はどういう状況なのでしょうか。それは基本的に「距離感が近すぎる」時です。

●一緒にいる時間が長すぎる

●連絡を密にとりすぎている

●物理的・心理的な距離が近すぎる

異文化を持つ「違うもの」同士が近くにいすぎれば、当然疲れますし、ぶつかってイライラもします。そこに善悪の問題はありません。ただ単に「近すぎる」から、摩擦が起きているだけなのです。

うまくいかない時は「距離」を調整する

もし「うまくいかないな」と感じたら、シンプルに距離を離してみてください。

●連絡を取る頻度を落とす

●一緒に過ごす時間を減らす

これだけで十分です。ちょうどいい距離感の場所に収まると、不思議と関係は良くなっていきます。

逆に、寂しいと感じたり、もっと仲良くなりたいと思った時は、少し距離を縮めてみればいいのです。しかし、近づいてみてギクシャクしたり喧嘩が増えたりするなら、また少し離れる。

このように、「良い・悪い」ではなく、「距離感の調整」だけで人間関係をコントロールしてみてください。

もし、それでも仲が悪いのなら、どんどん離れていけばいいのです。最終的に、全く合わない人とは「無関係の人（一切連絡を取らない）」という距離感がベストだという答えになります。

人間関係を円滑にするポイント

今日のお話のまとめです。人間関係を円滑にするポイントは以下の2つです。

●「どちらが正しいか、誰が悪いのか」と考えない

●ストレスを感じたら「距離感」を調整して解決する

この2つを意識して人間関係を捉え直してみると、バッチリうまくいくようになるはずです。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。