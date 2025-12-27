おぎやはぎの矢作兼が２５日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ おぎやはぎのメガネびいき」に出演した。

番組内で２１日にテレビ朝日系で放送されたＭ−１グランプリの感想を語った矢作。「完成度がさすごいじゃない」と、出演した芸人たちのレベルの高さを語り、「我らが真空ジェシカもさ、エバースのあのネタの後は、きついわ、誰がやったって」と、同じ人力舎所属の後輩へ同情した。

本番では４番目に登場したエバースが高得点をたたき出し、真空ジェシカは直後の５番目に登場。矢作は「芸人は誰でも思うけど、本当にイヤなんだよ自分の出番前にウケられるのが」と、説明し、エバースの１本目のネタを「ほぼ１００点の漫才されたらさ、面白すぎるじゃんあれ。ここ５年で一番面白いんじゃないかってぐらい面白かった」と、絶賛した。

相方の小木博明も「ほんとそうだね、あれはつらいな、あそこに真空ジェシカいっちゃってよー」と同意。結果的に真空ジェシカがエバースのネタに“食われた”格好となり、矢作は「１点差でダメだったんでしょ？あれは順番で（最終決戦へ）いけなかったんだと思うんだよね。２本目すげえの用意していたかもしれないしさ、タイミングとこういう賞レースはいろいろあるし」と、後輩の無念さを想像していた。