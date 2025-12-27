プーチンの「怨念の源」はどこにあるのか…ソ連崩壊という「祖国消滅」を目にしたプーチンが抱いていた「後悔」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈冷戦下のドレスデンで「KGB諜報員」としてプーチンが体験した「青天の霹靂」の出来事〉に引き続き、ソ連崩壊という祖国消滅の体験が、プーチンに与えた影響について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

瓦解した「帝国」

ソ連に戻って半年ほどたった90年10月、東西ドイツが再統一される。自由主義の西ドイツが共産主義の東ドイツを吸収する形で新生ドイツが誕生し、シュタージも解散に追い込まれた。

91年12月初めにはKGBも解体された。12月26日にソ連も崩壊し、69年の歴史に幕を下ろす。第2次大戦終結後、アメリカと世界を二分してきた「赤い帝国」は瓦解し、冷戦の敗者となった。

帝国解体の流れを決定付けたのは、その4ヵ月前の8月に起きたクーデターである。副大統領ゲンナジー・ヤナーエフを中心とする保守派が改革派のゴルバチョフに反旗を翻し、政権奪取を企てたのだ。

だが、急進改革派の旗手エリツィンが保守派の前に立ちはだかる。モスクワのロシア共和国最高会議ビル（ホワイトハウス）の前で戦車によじ登り、拳を突き上げて徹底抗戦を呼びかけた。

体を張ったエリツィンの行動により、クーデターは失敗に終わる。政権を転覆してソ連の延命を図ろうとした保守派グループも失脚した。ソ連軍元帥のセルゲイ・アフロメーエフもその一人だった。

アフロメーエフは「私が人生をささげた全てが壊れようとしている」と記した遺書を残し、68年の人生に自ら終止符を打つ。ロシア革命から6年後の23年に生まれ、「赤い帝国」とともに歩んだ生涯だった。

筆者は当時、愛知県警担当の事件記者だったが、どういうわけかこのニュースをよく覚えている。とりわけ「私が人生をささげた全てが壊れようとしている」という言葉が心に深く残っていた。

ソ連が崩壊した時、プーチンは40歳前。アフロメーエフと異なり、全生涯をささげたわけではない。それでも、祖国喪失の記憶が西側への恨みとなって、胸の奥に渦巻いているのではないかといぶかっていた。

プーチンの怨念の源はどこにあるのか。ソ連崩壊が西側への復讐心の原点なのか。ウクライナに全面侵攻して間もない2022年3月、米ジョージタウン大名誉教授のアンジェラ・ステントに取材を試みた。

「重役会」復帰の野望

ステントは1947年、ロンドン生まれ。イギリスのケンブリッジ大学などで学び、アメリカのハーバード大学で博士号を得る。ロシア研究で名を成し、国務省政策企画局やホワイトハウスの国家情報会議でも働いた。

『プーチンの世界』（未邦訳）など多くの著作をものし、アメリカを代表するロシア研究の権威と令名が高い。夫は世界的ベストセラー『石油の世紀』で知られるエネルギー専門家ダニエル・ヤーギンである。

──プーチンの復讐心の原点は祖国の消滅にあるのだろうか。

「事前にもらった質問のうち、アフロメーエフを引き合いに出し、プーチンの喪失感について尋ねてこられたことに考えさせられました。確かに喪失感という点では、2人の間に重なる部分があります」

ステントはそう言うと、プーチンの半生を語り始めた。貧しかった子供時代。柔道との出合い。KGBに入って東ドイツに赴任したが、屈辱的な形で去ったこと……。『第一人称』をそらんじているかのようである。

「彼は（恵まれない家庭環境から）はい上がり、KGBでキャリアを築き、骨をうずめようと考えていました。だからソ連崩壊は打撃だった。そのこと自体は確かです」。ステントは言い含めるように話してくれた。

「ただし」とステントはくぎを刺す。「ソ連が崩壊した時、プーチンは39歳。アフロメーエフのように、ソ連の栄光を何十年も感じていたわけではない。祖国消滅は（過去の半生というより）未来への打撃だったのです」

確かにプーチンはアフロメーエフのように、「赤い帝国」とともに人生を歩んだわけではない。『第一人称』を読んでも、ソ連と一心同体ではなかったことをうかがわせる。祖国消滅は人生の半分（未来）を失ったに過ぎない。

むろん、それだけでも大きな痛手には違いない。ただ、プーチンは「共産主義の崩壊と資本主義の勃興から大きな利益を得た」とステントは言う。「政界に転身し、そこで階段を上り、巨万の富を手にしたのですから」

だからプーチンの語るソ連崩壊後のロシアの苦難と、彼自身の成功物語の間には「不協和音を感じる」と言う。祖国消滅への不満を口にするのは「自らの政治的信念を正当化する方便かもしれない」と付け加えた。

──その信念とは？

「ロシアは偉大な大国であり、（その地位にふさわしい）権利を備えているのに、ソ連崩壊によって、そうした権利を不当に奪われたという強い思いです」。ステントはそう言って言葉を継いだ。

「アメリカとヨーロッパの同盟国はソ連崩壊後、どん底状態のロシアに、自分たちに有利なヨーロッパの新秩序を押し付けたのです。プーチンは大国としての権利を剝奪されたと感じたことでしょう。だから彼の真の狙いは、奪われた大国の地位を取り戻し、ロシアを世界の『重役会』のメンバーとして認めさせた上で、他国の介入を許さない勢力圏をロシアの周りに確立することにあります」

ステントの指摘を裏付ける言葉が先述のインタビュー本『第一人称』に残されている。プーチンは「ベルリンの壁」崩壊から東欧革命、冷戦終結、ソ連崩壊に至る一連の出来事について問われ、こう答えている。

「実のところ、全ての出来事は避けがたいことだと思っていた。私が悔やんでいるのは、ソ連がヨーロッパにおける立場を失ったことだけだ。ソ連は全てを手放して、立ち去ったのだ」

勢力圏の回復狙う

ソ連は冷戦時代、連邦を構成するウクライナなど15の共和国と、東欧の共産主義諸国を支配下に置いていた。これらの近隣諸国を自らの勢力圏に組み入れ、盟主として君臨していた。

島国に住む日本人にとって、勢力圏という概念はなじみが薄い。領土外で政治や軍事などの権益を抱え、大きな影響力を及ぼしている国や地域を指す。東欧の共産主義諸国はソ連の勢力圏だった。

「ソ連は全てを手放して、立ち去った」というプーチンの言葉は、勢力圏を放棄したことを意味する。その結果、ソ連を継承したロシアは橋頭堡をなくし「ヨーロッパにおける立場を失った」のである。

むろん、東欧からすれば逆だろう。ソ連が「立ち去った」からこそ、圧政の軛から解放されたのだ。だから各国は、「鬼」の居ぬ間に欧州連合（EU）や北大西洋条約機構（NATO）への加盟を急いだ。

『第一人称』には、勢力圏に関するプーチンの考えが明確に示されているくだりが他にもある。ニクソン政権下で米中和解を成し遂げたアメリカ外交界の大御所ヘンリー・キッシンジャーとのやりとりである。

プーチンは東ドイツから帰国した後、故郷サンクトペテルブルクに戻り、後に市長となる急進改革派アナトリー・サプチャクの下で働いていた時期がある。その際、来訪したキッシンジャーと話す機会があった。

プーチンの回想によると、彼はある時、キッシンジャーを空港に出迎えた。ホテルへ向かうために一緒に車に乗り込むと、キッシンジャーは初対面のプーチンにさまざまな質問を投げかけた末、こんなことを打ち明けた。

「私はね、ソ連が冷戦後、東欧を性急に手放すべきではないと考えていたんだ。世界のバランスが急激に変わり、望ましくない結果につながりかねないからね。そんなことを主張したものだから、今、非難されている」

キッシンジャーはそう言うと、独り言のようにつぶやいた。

「正直、ゴルバチョフがなぜ、そんなことをしたのか、今も分からない」

プーチンは『第一人称』で「キッシンジャーは正しかった」と回想している。「ソ連があれほど慌てて東欧から出て行かなければ、われわれは多くの問題を避けることができただろう」

今に至る西側への「レコンキスタ（失地回復）」の萌芽が見て取れる。ステントの言う通り、プーチンはアフロメーエフのように共産主義に心酔し、身も心もささげていたわけではない。もっと冷めた目で、祖国の黄昏を見つめていた。

だから「ベルリンの壁」が崩れても、「避けがたいことだ」と受け止め、ソ連が崩壊しても、国家と心中したりしなかった。祖国の消滅が直ちに西側への復讐心に結び付いたわけではなかったのだ。

それでも「重役席」を失った痛恨の思いは心に深く沈んでいた。ソ連が全てを手放し、中東欧から「立ち去った」後、アメリカは自分たちに有利な秩序を形成し、「どん底状態のロシアに押し付けた」（ステント）からだ。

プーチンは『第一人称』で、その悔しさを控えめに述べている。

「（ソ連の勢力圏とは異なる）何か別の（ロシアの）立場をヨーロッパで育てるべきだと思っていた。だが、その何かが（西側から）提案されることはなかった。それがつらいことだった」

勢力圏をなくした喪失感と、新たなヨーロッパ秩序から閉め出された疎外感。鬱屈したプーチンの思いは「国際社会から尊敬される国となる」という大統領就任演説の一節となってほとばしり出る。

だが、現実は甘くなかった。わが世の春を謳歌していた「無敵の超大国」アメリカは、クレムリンに乗り込んだ若き「皇帝」の前に立ちはだかる。ボタンの掛け違いが始まったのが、2001年9月11日のアメリカ中枢同時テロだった。

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

【つづきを読む】「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか