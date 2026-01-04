この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お片付け専門チャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が「外では綺麗にしてる。でも家はゴミ屋敷…カビが繁殖して真っ黒のお風呂場に住む20代美人営業マンのゴミ屋敷を全力でお片付けしました！」を公開しました。20代の女性営業職からの依頼を受け、ゴミで埋め尽くされた部屋をプロの技術で蘇らせる様子を紹介しています。



依頼のきっかけは、マンション全体で行われるインターホンの工事でした。業者を部屋に入れる必要に迫られましたが、足の踏み場もない状態。特に浴室はカビが繁殖して黒ずみ、ゴミで溢れかえっていました。依頼者自身も過去に一度片付けを試みたものの、あまりの量に途中で挫折し、涙ながらに掃除をした経験があると語ります。



物が溜まることや、部屋が散らかってしまうことは決して恥ずかしいことではありません。動画では、多忙な仕事のストレスなどが原因で、どうしても片付けが後回しになってしまう依頼者の苦悩が明かされます。玄関から廊下、キッチン、そして居住スペースであるメインの部屋まで、床が見えないほどペットボトルや食品ゴミ、使用済みのティッシュなどが散乱している状況でした。



プロのスタッフが6人がかりで6時間かけて片付けと清掃を行うと、部屋は見違えるように変化します。ゴミの山に隠れていた床が現れ、本来の広さを取り戻しました。真っ黒だった浴室も、徹底的な清掃によって清潔な空間に生まれ変わります。綺麗になった部屋を見た依頼者は「こんなに広かったんだ」と感動の声を漏らしました。今回の片付けは、ただ部屋を綺麗にするだけでなく、新たな生活を始めるための第一歩となったようです。