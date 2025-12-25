松田元太（Travis Japan）“意外すぎる”2026年の抱負とは？「家、ついて行ってイイですか？新春SP」
テレ東では、1月2日（金）夜8時55分から、「家、ついて行ってイイですか？ 連発！オンリーワンな人生ドラマ 新春2時間SP」を放送！2026年もお正月から、市井の方々の個性と哀愁が入り混じる素敵な人生譚をお届けします！
2026年の幕開けを飾るゲストには、山口智子と松田元太（Travis Japan）が登場！VTRで繰り広げられる「ぜんぜんフツーじゃない」市井の方々の人生ドラマの数々に、ゲストの二人も驚きと感動の連続！さらに今回のSPでは、そんな濃厚な人生ドラマの数々に加えて、お正月特別企画として、ゲストの二人が「書き初め」を披露する場面も！
山口智子と松田元太が、それぞれ筆に込めた「“意外すぎる”2026年の抱負」にスタジオは大盛り上がり！はたして、ゲスト二人の2026年の抱負とは…！？
市井の人々の人生を覗くことで、自分の人生もちょっと愛おしくなる。2026年のお正月は「家、ついて行ってイイですか？」で、心温まるひとときをお過ごしください！
≪山口智子・松田元太（Travis Japan）収録後コメント≫
▼ 山口智子
お正月早々、大感動しちゃった。素晴らしいね。普通に真っ当に日々を生きる人々の素晴らしさだよね。自分を省みて、皆様のようにちゃんと日々を生き直そうと心に誓いました。素晴らしい番組ですね。皆さん本当にお幸せに…。お幸せにって変ですけど（笑）。もう大感動しちゃって…素晴らしかった。ありがとう。
▼ 松田元太（Travis Japan）
大好きな番組でしたし、家族でよく見たり、自分がちょっと元気ない時に母親から「あの回見たほうがいいよ」っていうアドレス（見逃し配信）だったりを見て、毎回自分自身も元気をいただいてた番組なんで、ここで見れて、すっごく素敵な時間を過ごさせてもらいました。
≪番組内容≫
【鶴見・レアールつくの】
出会ったのは、子ども5人を持つ家族
▼なんと家にはテーブル、椅子、テレビ…家具が一切無い！
▼食事も勉強もレジャーシートを敷いてワイワイ仲良く一家団欒
▼家具を無くすと子ども達が自然に学ぶ！？驚きの子育て術！
【片瀬江ノ島海岸】
片瀬江ノ島海岸で出会った78歳男性のご自宅へ！
▼なんと、70キロ離れたあきる野市から自転車で来たという
▼山の中のツリーハウス・巨大プール・五右衛門風呂…全て手造り！
▼お金は無いけれど…都会の喧騒から離れ、静かに自由気ままに暮らせる今が一番幸せ！
【深夜の六本木】
出会ったのは、税理士とホストの二刀流で働く男性
▼27歳で白血病を患い、その治療中に猛勉強して税理士に
▼さらに“納税で夜の世界を変える”を掲げ…
▼昼と夜の顔を使い分けて、確定申告の大切さを発信している
【深夜の溝の口駅】
出会ったのは、トランスジェンダーの64歳女性
▼男性だったが7年前に性別適合手術をして戸籍も女性に
▼小学生から“女性になれるなら、女性を選びたい”と思い…40代まで葛藤する日々
▼夢を叶え、自ら“幸せをつくった”女性
【茨城県取手市】
出会ったのは、ほろ酔いの81歳男性
▼ナンパで出会った妻は美しかった！
▼しかし、6年前に大腸がんで他界…妻が大切にしていた物は全て残したまま
▼『忘れたほうがいい…いや、忘れなくていい』今でも妻の言付を守るワケ
※放送内容は予告なく変更になる場合があります。
≪番組概要≫
【タイトル】家、ついて行ってイイですか？
【放送日時】2026年1月2日（金）夜8時55分〜10時55分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】
【MC】ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）
【ゲスト】山口智子、松田元太（Travis Japan）
