くら寿司は、回転寿司チェーン「くら寿司」と、サンリオのキャラクター「シナモロール」とのコラボキャンペーンを2026年1月9日から2月3日まで開催する。

本コラボでは、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズが多数登場。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、エスプレッソ、カプチーノなどのキャラクター達がお寿司をイメージにしたパジャマを着た「フィギュアストラップ」や、各キャラクターが可愛くデザインされた「缶バッジ」、シナモロールの様々な表情が楽しめる「マスキングテープ」など、特別な景品がもらえる。

また、第1弾（1月9日～）、第2弾（1月23日～）の計2回にわたり、2,500円の会計ごとに、くら寿司限定デザインが描かれたクリアファイルやクッションチャームなどオリジナルグッズがプレゼントされる。

加えて、1月4日からはメインキャラクターが描かれた特製フィルムで提供される「シナモロールの恵方巻 3本セット」の予約受付も開始。ファンにはたまらないグッズや期間限定メニューを楽しめるキャンペーンとなっている。

□くら寿司×「シナモロール」コラボキャンペーンのページ

「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズ

実施期間：2026年1月9日～2月3日 ※無くなり次第終了

【フィギュアストラップ】 ＜全6種＞

【缶バッジ】 ＜全6種＞

【マスキングテープ】 ＜全4種＞

くら寿司×「シナモロール」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

第1弾 クリアファイル＜全4種＞

実施期間：2026年1月9日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

クリアファイル

第2弾 クッションチャーム＜全4種＞

実施期間：2026年1月23日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

クッションチャーム

くら寿司×「シナモロール」コラボメニュー

販売期間：2026年1月9日～2月3日

※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

シナモロールのお空にふわふわうどん 580円

シナモロールの空飛ぶりんごソーダ 490円

くら寿司×「シナモロール」恵方巻

※お持ち帰り限定、一部店舗では価格が異なります。

※全国店舗にて、1月4日から2月3日まで予約受付。受け渡しは2月3日。

※数量限定のため、予約販売数に達し次第終了となります。

※いずれもハーフサイズ（約10センチ）。

シナモロールの恵方巻3本セット 1,200円

ステッカー付き

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663574