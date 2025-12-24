コレ使うだけでお店みたい！まるで工芸品♡100円とは思えない高見えグッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左から）：竹製ピックス（結び、12本）／竹製ピックス（パール調、12本）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：各9cm

内容量：各12本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480712086／4550480712161

￥110（税込）とは思えない！高見え間違いなしなお弁当ピックをチェック

ダイソーをパトロールしていると、100均商品とは思えないほどお洒落なピックを発見しました！まずこちらが、『竹製ピックス（結び、12本）』。材質は竹。サイズは約9cm。12本入りでお値段は￥110（税込）です。

端が結ばれているデザインで、とっても上品な見た目。天然素材のため、色むら、フシ、ささくれがある場合があるそうです。また、先端が尖っているので、取り扱いには注意してくださいね。

今回はもう1つ購入してきました。こちらが『竹製ピックス（パール調、12本）』です。2種類買っても￥220（税込）なので、かなりお買い得ですよね。

こちらの材質は竹とカエデで、先ほどと同じく天然素材です。大きさも約9cm。かんざしのようなデザインが可愛らしいです。

ナチュラルなデザインなので、わっぱとの相性が抜群だと思ったのですが…1本1本が長いので、1人用のお弁当箱には適してないかもしれません。竹串以外の部分は食品に触れないようにとのことだったので、ちょっと取り扱いが難しいです。

重箱などの大きな入れ物だったり、ピンチョスに使うとまるでお店の料理のように華やかになるのでおすすめです。高級感もあるので、お正月のパーティーにもピッタリですよ。

今回はダイソーの『竹製ピックス（結び、12本）』と『竹製ピックス（パール調、12本）』をご紹介しました。

まるで工芸品のような天然素材のピック。気になった方はぜひ、ダイソーのお弁当グッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。