¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹´Â«¡¡¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ»Ù»ý¥Ç¥â¤Ë»²²Ã
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¡¢¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï23Æü¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¡¢·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·³ÍÑµ¡¤ËÍî½ñ¤¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯7·î¤Ë³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢³èÆ°¶Ø»ßÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬¥Æ¥í´ØÏ¢Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£