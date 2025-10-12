ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > イスラエル軍に拘束されていた邦人女性 国外退去まで「人間扱いされ… イスラエル パレスチナ グレタ・トゥンベリ 海外・国際ニュース 時事ニュース 共同通信 イスラエル軍に拘束されていた邦人女性 国外退去まで「人間扱いされず」 2025年10月12日 15時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと イスラエル軍に拘束された日本人の女性が共同通信の電話取材に応じた 1日に拘束され、7日の国外退去まで「人間的な扱いは受けなかった」という 清潔な飲料水は提供されず「牢屋の洗面台の水を飲んだ」と語った 記事を読む おすすめ記事 12人産んだ助産師HISAKO「我慢し続けても壊れるよ」義実家・過干渉問題への本音 2025年10月11日 7時0分 ガザ支援船団の活動家、イスラエルで虐待受けたと証言 残る仲間の状態を危惧 2025年10月7日 10時31分 【看病ヨロシク！丸投げ義妹】夫「力になってやってよ」は？なぜ私が犠牲に？＜第5話＞#4コマ母道場 2025年10月9日 20時10分 ガザ地区救護船舶、イスラエル軍に拿捕…韓国人1人も乗船 2025年10月9日 9時47分 【看病ヨロシク！丸投げ義妹】「私は正社員なんで！」パートを見下したうえに＜第4話＞#4コマ母道場 2025年10月8日 20時10分