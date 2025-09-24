グレタさんらの船団の近くで13回の爆発音 イスラエルが妨害を激化か共同通信

グレタさんらの船団の近くで13回の爆発音 イスラエルが妨害を激化か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ガザに支援物資を積んで向かっているグレタ・トゥンベリさんらの船団
  • 近くで少なくとも13回の爆発音が確認されたと船団が23日、明らかにした
  • 通信妨害もあったといい、イスラエルが妨害を激化させていると非難した
