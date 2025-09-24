ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > グレタさんらの船団の近くで13回の爆発音 イスラエルが妨害を激化か グレタ・トゥンベリ スウェーデン チュニジア スペイン イスラエル パレスチナ 海外・国際ニュース 共同通信 グレタさんらの船団の近くで13回の爆発音 イスラエルが妨害を激化か 2025年9月24日 18時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ガザに支援物資を積んで向かっているグレタ・トゥンベリさんらの船団 近くで少なくとも13回の爆発音が確認されたと船団が23日、明らかにした 通信妨害もあったといい、イスラエルが妨害を激化させていると非難した 記事を読む おすすめ記事 コンセントや電源コードが黒焦げ…家電やPC壊す“雷サージ” 対策には雷ガード付き電源タップが有効 2025年9月17日 18時50分 ガザ地区でインターネットなど通信遮断 ガザ市中心部にイスラエル軍戦車近づく…地上戦、激化する可能性 2025年9月19日 1時37分 欧州の主要空港でシステム障害 混乱発生、サイバー攻撃か 2025年9月20日 23時39分 航空会社プロバイダーにサイバー攻撃 ヨーロッパの複数空港で遅延や欠航 2025年9月20日 17時50分 『ホームタウン騒動』誤情報の余波収まらず「通常業務に支障」 関係ない国際交流員に「受け入れ主導」「スパイ」心ない書き込みも 2025年9月18日 16時21分