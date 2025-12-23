この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、オフィス街の人気食堂「スタンドそのだ」の厨房を取材。オフィス街で働くサラリーマンの胃袋を掴んで離さない人気店の、開店前の壮絶な仕込み作業に密着した。



動画は、店のオープンに向けた準備風景から始まる。まず取り掛かるのは、定食に添えられる大量の野菜の仕込みだ。山盛りの千切りキャベツに人参、かいわれ大根などを加え、手際よく混ぜ合わせていく。ランチタイムのピーク時にもスムーズに提供できるよう、膨大な量を事前に準備しておくという。



続いて、店の看板メニューであるチャーシューの仕込みが映し出される。低温調理でじっくりと火を通した豚肉の塊を、スライサーを使って次々と薄切りにしていく。そのほか、肉豆腐用のひき肉を甘辛いタレで煮込んだり、唐揚げ用の鶏肉を丁寧に下処理して特製のタレに漬け込んだりと、複数のメニューの準備が同時並行で進められる。厨房はまさに戦場のようだ。



さらに、うずらの卵を燻製にする様子や、ラーメンやチャーハンに使用する大量のニンニクやネギをフードプロセッサーで処理する場面など、細部にわたるこだわりと効率化の工夫が見られる。こうした膨大な仕込みを経て、ランチタイムには「チャーシューエッグ定食」や「唐揚げ定食」といったボリューム満点のメニューが、訪れる客に次々と提供されていく。



人気店の味を支える、開店前の地道で丁寧な作業。普段何気なく口にしている一皿の裏側を知ることで、料理へのありがたみが増すかもしれない。動画を見て、その活気あふれる厨房の様子を覗いてみてはいかがだろうか。