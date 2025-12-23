人気大衆食堂『スタンドそのだ』に学ぶ、営業前の壮絶仕込み。看板メニュー「チャーシューエッグ定食」の裏側
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、オフィス街の人気食堂「スタンドそのだ」の厨房を取材。オフィス街で働くサラリーマンの胃袋を掴んで離さない人気店の、開店前の壮絶な仕込み作業に密着した。
動画は、店のオープンに向けた準備風景から始まる。まず取り掛かるのは、定食に添えられる大量の野菜の仕込みだ。山盛りの千切りキャベツに人参、かいわれ大根などを加え、手際よく混ぜ合わせていく。ランチタイムのピーク時にもスムーズに提供できるよう、膨大な量を事前に準備しておくという。
続いて、店の看板メニューであるチャーシューの仕込みが映し出される。低温調理でじっくりと火を通した豚肉の塊を、スライサーを使って次々と薄切りにしていく。そのほか、肉豆腐用のひき肉を甘辛いタレで煮込んだり、唐揚げ用の鶏肉を丁寧に下処理して特製のタレに漬け込んだりと、複数のメニューの準備が同時並行で進められる。厨房はまさに戦場のようだ。
さらに、うずらの卵を燻製にする様子や、ラーメンやチャーハンに使用する大量のニンニクやネギをフードプロセッサーで処理する場面など、細部にわたるこだわりと効率化の工夫が見られる。こうした膨大な仕込みを経て、ランチタイムには「チャーシューエッグ定食」や「唐揚げ定食」といったボリューム満点のメニューが、訪れる客に次々と提供されていく。
人気店の味を支える、開店前の地道で丁寧な作業。普段何気なく口にしている一皿の裏側を知ることで、料理へのありがたみが増すかもしれない。動画を見て、その活気あふれる厨房の様子を覗いてみてはいかがだろうか。
動画は、店のオープンに向けた準備風景から始まる。まず取り掛かるのは、定食に添えられる大量の野菜の仕込みだ。山盛りの千切りキャベツに人参、かいわれ大根などを加え、手際よく混ぜ合わせていく。ランチタイムのピーク時にもスムーズに提供できるよう、膨大な量を事前に準備しておくという。
続いて、店の看板メニューであるチャーシューの仕込みが映し出される。低温調理でじっくりと火を通した豚肉の塊を、スライサーを使って次々と薄切りにしていく。そのほか、肉豆腐用のひき肉を甘辛いタレで煮込んだり、唐揚げ用の鶏肉を丁寧に下処理して特製のタレに漬け込んだりと、複数のメニューの準備が同時並行で進められる。厨房はまさに戦場のようだ。
さらに、うずらの卵を燻製にする様子や、ラーメンやチャーハンに使用する大量のニンニクやネギをフードプロセッサーで処理する場面など、細部にわたるこだわりと効率化の工夫が見られる。こうした膨大な仕込みを経て、ランチタイムには「チャーシューエッグ定食」や「唐揚げ定食」といったボリューム満点のメニューが、訪れる客に次々と提供されていく。
人気店の味を支える、開店前の地道で丁寧な作業。普段何気なく口にしている一皿の裏側を知ることで、料理へのありがたみが増すかもしれない。動画を見て、その活気あふれる厨房の様子を覗いてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事もっと見る
チャンネル情報
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします