この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、オフィス街の人気食堂「スタンドそのだ」の厨房を取材。オフィス街で働くサラリーマンの胃袋を掴んで離さない人気店の、開店前の壮絶な仕込み作業に密着した。

動画は、店のオープンに向けた準備風景から始まる。まず取り掛かるのは、定食に添えられる大量の野菜の仕込みだ。山盛りの千切りキャベツに人参、かいわれ大根などを加え、手際よく混ぜ合わせていく。ランチタイムのピーク時にもスムーズに提供できるよう、膨大な量を事前に準備しておくという。

続いて、店の看板メニューであるチャーシューの仕込みが映し出される。低温調理でじっくりと火を通した豚肉の塊を、スライサーを使って次々と薄切りにしていく。そのほか、肉豆腐用のひき肉を甘辛いタレで煮込んだり、唐揚げ用の鶏肉を丁寧に下処理して特製のタレに漬け込んだりと、複数のメニューの準備が同時並行で進められる。厨房はまさに戦場のようだ。

さらに、うずらの卵を燻製にする様子や、ラーメンやチャーハンに使用する大量のニンニクやネギをフードプロセッサーで処理する場面など、細部にわたるこだわりと効率化の工夫が見られる。こうした膨大な仕込みを経て、ランチタイムには「チャーシューエッグ定食」や「唐揚げ定食」といったボリューム満点のメニューが、訪れる客に次々と提供されていく。

人気店の味を支える、開店前の地道で丁寧な作業。普段何気なく口にしている一皿の裏側を知ることで、料理へのありがたみが増すかもしれない。動画を見て、その活気あふれる厨房の様子を覗いてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:24

ランチの付け合わせ、大量の野菜を仕込む
01:10

名物チャーシューをスライサーで手際よくカット
09:23

巨大フライヤーで唐揚げを次々と揚げる
11:19

看板メニュー「チャーシューエッグ定食」が完成

関連記事

食欲をそそる煙と炎！職人が焼く絶品炭火焼き弁当「鯖の助」

食欲をそそる煙と炎！職人が焼く絶品炭火焼き弁当「鯖の助」

 創業50年、商店街の愛され惣菜店。揚げたて天ぷら＆手作り弁当に密着

創業50年、商店街の愛され惣菜店。揚げたて天ぷら＆手作り弁当に密着

 83歳お婆ちゃんと孫が営む満席食堂。心温まる「家伝料理」の数々

83歳お婆ちゃんと孫が営む満席食堂。心温まる「家伝料理」の数々
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

技彩 WAZAIRO_icon

技彩 WAZAIRO

YouTube チャンネル登録者数 45.30万人 449 本の動画
料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします
youtube.com/channel/UCj_6jeIxYpknWqTp1Dh92uQ YouTube