¸ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦»°Âå½ã²Î¤¬½µ´©½÷À¤È¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¹µÁÊ¡¡²ÃÆ£Ãã¤Ë¡ÖÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¿¼Â¡×
¡¡¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¸ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎÆâ±ï¤ÎºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î»°Âå½ã²Î¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢½µ´©½÷À¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþ¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤·¤¿¡£¹µÁÊ¤Ï£±£¹ÆüÉÕ¡£½ã²ÎÂ¦¤¬£²£²Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½ã²ÎÂ¦¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡££±£²Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶¹ð¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¸ÎÃçËÜ¹©»ö»á¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡¢¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿²ÃÆ£Ãã»á¤¬¸¶¹ð¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦½µ´©»ïµ»ö¤Î¿¿µ¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢¸¶¹ð¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹µÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¶¹ð¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤Î½µ´©»ï¤ÎÙÔÂ¤µ»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡½ã²Î¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¹¡£½µ´©½÷À¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢ÅÁÊ¹¤Çµ»ö¤ò½ñ¤Ä¾ÀÜ¼èºà¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ã²Î¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¸¶¹ð¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë´îÅÄÂ¼ÍÎ°ìÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ø¸¶È½·è¤Ï¡¢»ö¼ÂÇ§ÄêµÚ¤ÓË¡Î§²ò¼á¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¼è¾Ã¤·¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¹ð¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÊÛ¸î»Î¤ÎÈ½ÃÇ¤ª¤è¤Ó½õ¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿³Íý¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¹µÁÊ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹µÁÊ¤·¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¸¶¹ð¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹µÁÊ¿³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ª¤è¤ÓË¡ÅªÉ¾²Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¤è¤êÃúÇ«¤Ê¿³Íý¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âºÛ¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ï¡¢¶áÇ¯ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë½µ´©»ïÊóÆ»¤Îºß¤êÊý¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸øÀµ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿È½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ò´Þ¤á¡¢Ì¾ÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬¼Ò²ñÅª¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¹µÁÊ¿³¤¬°ìÄê¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡½ã²Î¤ÏÃçËÜ¤µ¤ó¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡¢¥É¥ê¥Õ¤Î²ÃÆ£Ãã¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤Ê¤É¤È£²£°£²£²Ç¯¡¢½µ´©½÷À¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ÆÌ¾ÍÀ¤ò½ýÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤òÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¡£ÁÊ¾Ù¤ÏºòÇ¯£´·î¤ÎÂè£±²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê£¿ô²ó¿³Íý¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡£º£·î£±£²Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿È½·è¤Ç¡¢½ã²Î¤ÏÀÁµá´þµÑ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ÆÇÔÁÊ¤·¡¢Æ±Æü¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¹µÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½µ´©½÷À¤ÈÎà»÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤¿½µ´©¿·Ä¬¤Î¿·Ä¬¼Ò¡¢½÷À¼«¿È¤Î¸÷Ê¸¼Ò¤âÄóÁÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·¸ÁèÃæ¡£È½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢¹µÁÊ¤·¤¿¤Î¤Ï£³·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£