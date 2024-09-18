9月16日、特別番組『今夜復活！8時だョ！全員集合不適切だけど笑っちゃう！ドリフ伝説コントBEST20！』（TBS系）が放送された。同番組は、’69年から’85年まで放送された伝説のお笑い番組『8時だョ！全員集合』の傑作コントをランキング形式で紹介。いかりや長介さん（享年72）、仲本工事さん（享年81）、志村けんさん（享年70）、高木ブー（91）、加藤茶（81）らザ・ドリフターズがお茶の間に届けた、往年の爆笑コントやギャグ