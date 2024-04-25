おととし10月、横浜市内で交通事故に遭い81歳で亡くなった仲本工事さんの妻で歌手の三代純歌さんが、出版社3社に損害賠償を求めて起こした裁判。そのうち「週刊女性」を出版する「主婦と生活社」に対する裁判の第1回口頭弁論が23日東京地裁で開かれ、三代さん自身が出廷した。「週刊女性」は仲本さんの事故後、加藤茶さんが三代さんに「お前のせいだ」「とんでもない女だ」と言い放ったなどとする記事を掲載したが、三代さん側は内