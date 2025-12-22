JR東日本は、50歳以上限定の会員サービス「大人の休日倶楽部」会員向けに、2025年度第3回「大人の休日倶楽部パス」の発売を開始しました。利用期間は2026年1月19日（月）から1月31日（土）までの連続する5日間。JR東日本全線などが乗り放題になるこのパスは、「えきねっと」で購入すると窓口価格より1,000円お得になるほか、限定のグリーン車用パスも選択可能です。冬の温泉旅行やグルメ旅に最適なこのきっぷの詳細を紹介します。

「大人の休日倶楽部」の入会条件は？

JR東日本が提供する「大人の休日倶楽部」は、50歳以上の方が対象となる会員組織です。年齢により「大人の休日倶楽部ミドル」もしくは「大人の休日倶楽部ジパング」に入会できます。

・「大人の休日倶楽部ミドル」は満50歳〜64歳の人が入会でき、JR東日本とJR北海道のきっぷが何回でも5%割引に。年会費は2,624円（初年度年会費無料）です。

・「大人の休日倶楽部ジパング」は65歳以上の人が入会でき、JR東日本とJR北海道のきっぷが何回でも30%割引に。年会費は4,364円（初年度年会費無料）です。

なお、いずれの場合も、割引が適用されるのは片道101キロ以上利用の場合となります。

（例：東京⇔熱海・東京⇔高崎は片道105キロ、東京⇔宇都宮は片道110キロ）

2025年に20周年を迎えた「大人の休日倶楽部」

大人が得する「大人の休日倶楽部パス」とは？

大人の休日倶楽部パスは「大人の休日倶楽部」会員限定のおトクなきっぷです。

2025年度は、利用期間別に3回発売され、第３回の発売期間は2025年12月19日（金）〜 2026年1月26日（月）、利用期間は2026年1月19日（月）〜 1月31日（土）に設定されています。

利用したいエリアに合わせて「東日本」「東日本・北海道」「北海道」の3タイプが設定されており、「東日本」がえきねっと価格で普通車18,800円（駅での販売19,800円）、グリーン車35,000円、「東日本・北海道」はえきねっと価格で普通車26,740円（駅での販売27,740円）、グリーン車50,250円、「北海道」はえきねっと価格で普通車18,070円（駅での販売19,070円）、グリーン車36,050円で発売中です。

「大人の休日倶楽部パス」は「東日本」「東日本・北海道」「北海道」の3タイプ

このきっぷがあれば、JR東日本の全線やJR北海道のフリーエリアなど、対象となる区間が連続する5日間乗り放題に。「東日本」「東日本・北海道」は青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、伊豆急行線、富士急行線、えちごトキめき鉄道線（直江津〜新井間）の特急・急行・快速・普通列車の普通車自由席と、JR東日本のBRT（バス高速輸送システム）も乗り放題になります。

東北新幹線・秋田新幹線・北陸新幹線も乗車が可能

特急・急行・快速・普通列車の普通車自由席が対象となり、指定席も6回まで利用が可能。「東日本・北海道」「東日本」は東北新幹線や秋田新幹線、北陸新幹線（上越妙高〜敦賀間を除く）、「東日本・北海道」は上記に加えて北海道新幹線（新青森〜新函館北斗間）も乗車が可能です。

乗車以外の割引特典も！

きっぷの有効期間中、ジェイアールバス東北の一般乗合バス対象路線が普通運賃の10％引きに。東日本エリア・北海道エリアの駅レンタカーが特別料金で利用できるほか、エキナカや駅周辺の対象店舗で「大人の休日倶楽部パス」を提示すると購入金額から10％引きになる特典も付いています。

「大人の休日倶楽部パス」はどこで買える？

「大人の休日倶楽部パス」はインターネット予約サイト「えきねっと」、主な駅の「指定席券売機」「みどりの窓口」「駅たびコンシェルジュ」などで購入が可能。事前に「大人の休日倶楽部」に入会、「大人の休日倶楽部カード」を発行し、同カードによるクレジット決済で支払う必要があります。

えきねっと購入が断然おトク！ 1,000円割引と、えきねっと限定のグリーン車用パス

「えきねっと」で購入すると、駅の窓口や指定席券売機で購入する際の通常価格よりも1,000円おトクになります。

例えば、東京から新青森を東北新幹線「はやぶさ」で往復する場合「大人の休日倶楽部パス 東日本」（普通車用）の利用で通常価格19,800円、「えきねっと」なら18,800円で購入が可能です。「大人の休日倶楽部ミドル」会員（5％引きで紙きっぷ利用の場合31,580円）と比較すると、12,780円もおトクになる計算です。

さらに、えきねっと限定で「グリーン車用」のパスを購入できることもポイント。グリーン車を6回まで利用可能です。ただし、グランクラス、プレミアムグリーン車は運賃のみ有効です。

大人の休日倶楽部パス 2025年度 第3回 の概要

・利用期間：2026年1月19日（月）〜 1月31日（土）

・発売期間：2025年12月19日（金）〜 2026年1月26日（月）

・利用するエリアにより、「東日本」「東日本・北海道」「北海道」の3種類あり

・それぞれ、「普通車用」と、えきねっと購入限定の「グリーン車用」あり

購入期限は、利用開始日の1ヶ月前から利用の前日まで。（当日購入はできません）

寒さが厳しくなる季節ですが、雪景色の中を走る列車旅はこの時期だけの贅沢です。「大人の休日倶楽部パス」は、大人の休日倶楽部会員にとって、非常におトクなきっぷですので、50歳以上の方で列車旅を検討している方は、この機会に「大人の休日倶楽部パス」を利用してみてはいかがでしょうか。事前の『えきねっと』予約をお忘れなく！

