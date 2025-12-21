向かい合う男の子と猫ちゃん…緊張した空気が流れ…。男の子と猫ちゃんの日常の一コマが注目を集めています。話題の動画の再生回数は785万回を超え「これからも猫ちゃん好きでいてあげてね」「こうやって2人とも成長するんですね」「やっぱり猫ちゃんによる教育だね」といったコメントが集まっています。

【動画：小さな男の子を威嚇しまくるネコ→近づいた結果…まるでツンデレな『教育方法』】

猫パンチの洗礼

Instagramアカウント「coucou(クク)♂」に投稿されたのは、猫ちゃんと男の子のちょっとした喧嘩の様子です。猫のククちゃんが座るテーブルに男の子が近づくと、ククちゃんが男の子に猫パンチをしたそうです。ククちゃんは「シャー！」と威嚇もしていたといいます。

男の子は怖がりながらももう一度テーブルに近づいていったそうです。男の子はククちゃんとの距離感がまだわからないのだそう。テーブルの上のタブレットに手を伸ばすと、ククちゃんはテーブルを「バン！」と叩いたそうです。これには男の子もびっくりして後ずさり。ただ、ククちゃんは猫パンチのときは爪を出していないようです。ふたりが仲良くなれる日は、そう遠くないでしょう。

兄猫ククちゃん

投稿者さんのお子さんたちとククちゃんは仲が悪いわけではないそうです。ククちゃんの方がお兄さんで、お子さんたちが生まれたときからそばで見守っています。そのため、ククちゃんの後をお子さんがついて歩いていったこともあったそうです。

ツンデレな愛情表現

ククちゃんがソファの背もたれからジャンプして顔を見せ、お子さんを笑わせてあげることもあったのだそう。しかし、お子さんたちよりも高い位置にいると、つい猫パンチをしてしまうなんてこともあったそうです。お子さんたちとククちゃんの距離が今後どう縮まっていくのか、温かく見守っていきたいですね。

投稿には「触ったらダメです！って教えてくれてるハチワレ先輩の毅然とした所好き」「こうやってホンマの兄弟みたいに仲良くなるんよね」「猫ちゃんと坊やが仲良くなれたら最高ですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「coucou(クク)♂」では、ククちゃんと投稿者さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「coucou(クク)♂」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。