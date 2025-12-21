地方移住において、「家賃が下がる」「生活費が浮く」といった経済的なメリットを期待する声も多く聞かれますが、現実は必ずしも計算通りにはいきません。光熱費や地域の維持費など、都会では想定しなかった出費が家計を圧迫することも珍しくないのです。それでもなお、多くの移住者が満足感を得ているのはなぜなのでしょうか。ある家族のケースをみていきます。

「話が違う！」憧れの地方暮らし、最初の冬に届いた衝撃の請求書

「正直、甘かったと言われればそれまでです。移住前のシミュレーションでは『家賃は下がるし、物価も安い。年収が半減しても、お釣りが来るくらい余裕で暮らせる』と踏んでいましたから。でも現実は、移住初年度だけで貯蓄が300万円も吹っ飛びました」

そう苦笑いするのは、1年前に東京から長野県北部の山間部へ移住した田中健一さん（45歳・仮名）。 都内の中堅広告代理店で営業企画として激務をこなしていた健一さんは、コロナ禍でのリモートワークをきっかけに「人間らしい生活」を求め、妻の美咲さん（42歳・仮名）、小学生の息子2人を連れての移住を決断しました。

「地方移住のイベントに行って、移住先を決めました。自然豊かながら、住宅や子育ての支援、買い物のしやすさが決め手でした」

世帯年収は、都内在住時の約800万円から、現地の老舗食品メーカーの広報宣伝への転職で約400万円へと半減。仕事内容は大きく変わらず、それでいて残業はゼロ。月18万円払っていた家賃が、古民家風の一軒家で5万円になるなら、収支バランスは改善するはずでした。しかし、その計算は最初の冬に音を立てて崩れ去ります。

「まず、プロパンガスの高さに腰を抜かしました。東京と同じ感覚でお風呂を追い焚きしていたら、ガス代だけで月3万5000円。それに加えて、灯油代が月2万円……。家賃は下がりましたが、光熱費だけなら、東京にいたころのほうがずっと安かった」

さらに夫婦を青ざめさせたのが、都会では馴染みのない「見落とし支出」の数々でした。

●浄化槽の点検・清掃費： 下水道が通っていないため必須。年間数万円の維持費が発生。

●高額な区費（町内会費）： 都内では月数百円だったが、ここでは「神社積立金」などを含め年間数万円単位で徴収される。

●車の維持費増大： 融雪剤による塩害でマフラーが錆びて脱落し、修理代に10万円。さらにスタッドレスタイヤも家族2台分で高額出費。

「極めつけは、築年数の古い家ゆえの修繕費です。冬の寒さで水道管が破裂したり、隙間風対策のリフォームをしたり。生活費が足りないわけではないのですが、こうした『突発的な出費』に対応しているうちに、貯蓄が減っていきました。移住するための取り崩しなども含めて、初年度は300万円ほど貯蓄が減って……妻も一時はパニック状態でした（笑）」

経済的な指標だけを見れば、彼らの移住は明らかに「計算違い」に見えます。 しかし、移住から1年が経った今、健一さんは「移住1年目は、色々と勉強代がかかりましたが、さすがに2年目は大丈夫です。最近は、移住して本用によかったと感じています」ときっぱりといいます。その理由は、子どもたちの劇的な変化にありました。

「東京にいた頃の長男は、中学受験のプレッシャーもあってか、チックのような症状が出ていました。でもこっちに来てからはピタリと止まったんです」

以前は深夜帰宅で寝顔しか見られなかった父親が、今は毎日18時には帰宅し、夕食を共に囲む。 家族との時間は劇的に増えたといいます。

「スキー場が家から20分なんです。リフト代も住民には割引で安い。収入と貯蓄の減少分は『家族の健康と時間を取り戻すための初期投資』だと思っています」

地方移住者の3割が感じる「生活費の誤算」…それでも高まる「幸福度」の正体

田中さんの事例のように、地方移住には金銭的なメリットだけでなく、想定外のコストが伴うケースが少なくありません。

総務省『家計調査 家計収支編』をみると、地方圏は家賃こそ安いものの、「水道光熱費」「自動車関係費」などが都市部を大きく上回ることも珍しくありません。特に寒冷地では、暖房費や除雪用具への出費が家計を圧迫し、都心部と同じ生活水準を維持しようとすれば、生活コストはむしろ上昇することさえあります。

しかし、ここで注目すべきは「主観的な幸福度」です。

株式会社マイナビ／マイナビ転職が、800名の地方移住転職・Uターン転職経験者、検討者を対象に行った『地方移住転職・Uターン転職の年収変化と満足度調査2025年』によると、地方移住転職・Uターン転職者の平均年収は413.4万円で、転職前の年収から約80万円ダウンと回答。

また地方移住転職・Ｕターンによる生活の変化で良くなったものは「ワーク・ライフバランス」（45.3％）、「毎日の幸福感」（44.8％）、「通勤ストレス」（43.5％）と回答し、64.3％の人が「地方移住転職・Uターン転職をしてよかった」と回答しています。

収入減というマイナス要因がありながら地方移住をしてよかったと思えるのは、金銭換算できない価値（非金銭的報酬）が大きく寄与していると考えられます。

田中さん夫婦のように、経済的な「豊かさ」の定義を、消費の量から時間の質へとシフトできた世帯にとって、地方移住は数字以上のリターンをもたらす選択肢となり得るようです。重要なのは、事前の緻密な収支計算もさることながら、想定外の事態が起きたときに「それでもここで暮らす価値があるか」と笑って言えるだけの、明確な移住目的を持っているかどうかなのかもしれません。

［参考資料］

総務省『家計調査 家計収支編』

株式会社マイナビ／マイナビ転職『地方移住転職・Uターン転職の年収変化と満足度調査2025年』