クリスマス直前！車で行きたい！関東イルミネーションの名所
12月20日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 クリスマス直前！車で行きたい！関東イルミネーションの名所」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】クリスマス直前！車で行きたい！関東イルミネーションの名所
ライトアップされた幻想的な空間＆美味しい名物で身も心もぽっかぽかに！関東のイルミネーション煌めく名所へドライブ♪クリスマス直前の特別企画！BEST10でお届け☆
▼富津：千葉“マザー牧場”天空のイルミ！？名物ジンギスカン＆名水もち豚のせいろ蒸し
▼石岡：茨城のフラワーパーク星空ブランコ“常陸秋そば＆味噌仕立てのけんちんそば”
▼藤沢：湘南の海に浮かぶ！江の島の宝石☆絶景食堂“釜揚げしらす丼＆アジのたたき”
▼宮代町：動物園×遊園地×音楽×光ショー天然酵母ベーカリーで大人気！コロッケぱん
▼足利：日本一！？栃木で真冬に咲く“大藤”相田みつをが包装紙をデザイン！銘菓もなか
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【番組公式HP】
