¡Öº£¸å¤Î´Ø·¸À¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤â¡×°ÛÎã¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ä¡ª¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¡Ö¶¯¹Ô»ØÌ¾¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡×
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö°ÛÎã¤Î»ØÌ¾¡×
º£Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈDeNA¤Î2µåÃÄ¤Ë¤è¤ëº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Î¶¯¹Ô»ØÌ¾¤À¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Ö´¬Åì¹â»þÂå¤Ë¹â¹»ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë140ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£°ìºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£¤¯¤¸°ú¤¤Î·ë²Ì¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡¢ÍèÇ¯²Æ°Ê¹ß¡¢µåÃÄ¤È¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï12·î8Æü¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼êÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë°ÊÁ°¤Î1964Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤¬³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦»öÎã¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙÆ³Æþ°Ê¹ß¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Âç³ØÀ¸¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÏÌ¾Ìç¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½ÌòÁª¼ê¡£º£¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±º£²ó¤Î2µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÈà¤Î»ØÌ¾¤¬°ÛÎã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¶¯¹Ô»ØÌ¾¤Çµ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡Ä
Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤·¤¿º£²ó¤Îº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î¶¯¹Ô»ØÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç´í¸±À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¶¯¹Ô»ØÌ¾¤Ïµ®½Å¤Ê¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾ÏÈ¤ò¼Î¤Æ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨ÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÂç¼ì·®¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÁª¼ê¤Î°Õ»Ö¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¨¤ÈµêÃÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¶¯¹Ô»ØÌ¾¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁªÂò»è¤À¡£
¤Þ¤¿²¾¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤¬º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤òµ®½Å¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Áª¼ê¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¤Ç¤ÎÂç³Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ðº£¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø»ö¾ð¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤«¤é¡ÖÂà³Ø¤¹¤ë¤Ê¤é¤â¤¦²Ö´¬Åì¤«¤éÆóÅÙ¤ÈºÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³ØÁª¼ê¤È¥×¥í¤Î´Ø·¸¤«¤é¸«¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂ¦¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤«¤¿¼¡Âè¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
·¬ÅÄ»ö·ï¸å¡¢PLÌîµåÉô¤Î¡Ö¿Ê³Ø¼Ô¤Ï£°¡×
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Ê³ØÁ°¤Î¹â¹»À¸¤ò¶¯¹Ô»ØÌ¾¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£µð¿Í¤Ë¤è¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡Åê¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤À¡£¤½¤ÎÇ¯°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢PL³Ø±à¤«¤éÁáÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ±³Ø±à¤ÎÌîµåÉô¤ÏÇÑÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÌ¾¸Å²°ÅÅµ¤¡Ê¸½¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë¹â¤Î¹©Æ£¸ø¹¯Åê¼ê¤Ï·§Ã«ÁÈ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¾Éð¤¬»ØÌ¾¡£ÊÌÉÜÂç³ØÉíÂ°¡Ê¸½¡¦ÌÀË¡Ë¹â¤Î¾ëÅç·ò»ÊÊá¼ê¤Ï¶ðß·Âç¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥À¥¤¥¨¡¼¤¬»ØÌ¾¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿´¤òÊÑ¤¨¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¶á¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï²Ö´¬Åì¹â¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤¬»ØÌ¾¤¹¤ëÁ°¤ÏNPB¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âµåÃÄ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤ÀâÆÀ¤Ë¤è¤ëËÝ°Õ¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ëÁ°Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅì³¤Âç¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¿ûÌîÅê¼ê¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÏÈ¤ò¼Î¤Æ¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÏÏ²¿Í¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£Êì¹»¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¥×¥íÌîµå¤ÏÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤ÎÀ¤³¦
¶µ°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÉ®¼Ô¤âÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢ºß³ØÃæ¤«¤éB¥ê¡¼¥°¤äV¥ê¡¼¥°¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Á°¿¦¤Ç¤Ï¾¾»³±Ñ¼ùÁª¼ê¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¤Î¥´¥ë¥ÕÉô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¶¥µ»¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ºß³Ø¤Î¤Þ¤Þ¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃæÂà¤·¤Æ¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¼«Í³¤ÏÂº½Å¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¬Ã²¤¯¥±¡¼¥¹¤â¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¡¢»ØÆ³¼ÔÂ¦¤Î»×¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤âÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¤À¤±¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿·Á¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î5Ç¯´Ö¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø½Õ½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò90¡ó°Ê¾å´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²¿ÅÙ¤â¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¥¹¥³¥¢¥·¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¿4Ç¯À¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¿ÈÆâ¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£Ç¯¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î¸øÉ½¤Ë¤è¤ì¤ÐÂç³ØÀ¸Á´ÂÎ¤Ç176Ì¾¡¢¤¦¤ÁÅìµþÏ»Âç³ØÀª¤Ï17Ì¾¤ª¤ê¡¢À²¤ì¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï6Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î6¿Í¤â´Þ¤á¡¢»ØÌ¾¤ò½³¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤»¤º¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¿´¤«¤é½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
»Ä¤ê¤Î11¿Í¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥×¥í¹Ô¤¤òË¾¤à³ØÀ¸¤¬¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¤È¤ÏÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¢¤é¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Øµå³¦¤¬ÁûÁ³¡Ä²Ö´¬Åì¡¢´ÆÆÄÄ¹ÃË¤ÎºÍÇ½¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡Ö¤È¤Æ¤â¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ù
