テレビ東京コミュニケーションズは、テレ東公式 YouTube チャンネルで『佐久間さん、HP 作らせてください』を配信した。

【佐久間宣行に緊急事態】佐久間さん、HP作らせてください【働く理由を赤裸々告白・ラランドニシダも参戦！？】

今回配信された動画は、フリーとして活動して5年が経つ佐久間宣行へ公式ホームページを作る企画だ。連絡先非公開のため、未だにテレ東に問い合わせが殺到するため今回のプロジェクトが始動することになった。ラランド・ニシダがUXデザイナーに挑戦し、UI／UXデザインのパイオニアである株式会社グッドパッチとタッグを組んで、HP制作に取り組む。

ニシダがサイトを作るために、佐久間の仕事に対する考え方や、数々のヒット番組誕生の裏側などを佐久間へヒアリングしていく。

■ 関係者コメント佐久間宣行

テレ東から訳のわからないオファーが来ました。予算を捻出してパートナー企業見つけたうえで、僕のHPを作ってくれるそうです。その時気づきました…「佐久間さんへの仕事の問い合わせ、まだテレ東に来るんですよー。」といっていた後輩たちの笑顔が「お前いい加減にしろよ」という意味だったと。断れるはずもなく収録に行くと、そこに待っていたのは異常なくらい熱意があるプロの方々でした。最終的にどんな物ができたのか、ぜひ見届けてください。僕は笑いながらちょっと泣いちゃいました。プロの本気ってすごいです。

ラランド・ニシダ

仕事の大半を佐久間さんからいただいている自分からしても、何故ホームページを作っていないのか疑問でした。問い合わせ先が出来たので、『佐久間さん×ニシダ』のお仕事のオファーをお待ちしております。

企画演出：町田拓哉 今年で入社9年目。ちょうど責任感のある仕事を任され始め、忙しくなる年次なのですが、未だに「佐久間さんの連絡先を教えて欲しい」という問い合わせが毎月のように届いています…なんなら10個上くらいの先輩もまだ解放されていません…！ここだけの話、皆さんそこそこめんどくさがっています…いい加減HP作ってください！