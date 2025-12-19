松村の来季加入内定を発表した千葉。画像：サッカーダイジェスト

写真拡大

　2025年12月18日、ジェフユナイテッド千葉が拓殖大のFW松村拓実の来季加入内定を発表した。

　2004年１月３日生まれの松村は大阪東淀川FCジュニア、大阪東淀川FCジュニアユースを経て、静岡学園に進学。その後、拓殖大でも活躍し、今季は関東大学サッカーリーグ２部で得点王とアシスト王をダブル受賞した。そして拓殖大からプロの世界へ──。

　鹿島アントラーズの松村優太が実兄で、SNS上では「マツの弟さん、頑張れ」「スーパールーキーになってくれることを期待しています」など応援メッセージを見受けられる。

　今回の発表を受け、本人は次のようにコメントした。
 
「来シーズンよりジェフユナイテッド市原・千葉に加入することになりました、拓殖大学の松村拓実です。

プロサッカー選手としての第一歩を、歴史ある素晴らしいクラブで踏み出せることを大変嬉しく思います。

これまで支えてくださった全ての方々への感謝を忘れずに、一日でも早く試合に出場し、結果で恩返しできるように、全力で努力していきます。応援よろしくお願いします!」

　千葉がJ１昇格を果たしたタイミングでの加入内定だけに、特別な思いがあるだろう。メモリアルなルーキイヤーにしたい。「お兄さんとのJ1対決も楽しみ」との声もあり、鹿島と千葉の一戦は間違いなく盛り上がる。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 