Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」（以下「BLEACH」）とのコラボレーションを12月21日（日本時間）より実施する。

本コラボでは、「フォートナイト」のアイテムショップにて、黒崎一護、朽木ルキア、石田雨竜、井上織姫の関連コスチュームとアクセサリー、エモートが登場する。

また、12月23日からは「フォートナイト」のBlitz Royaleに「BLEACH」が登場。プレーヤーは「BLEACH」の世界観をモチーフにした武器、超能力、報酬を手に入れることができる。

「フォートナイト」×TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」コラボ

12月21日（日本時間）より実施

アイテムショップにおける「BLEACH」展開

黒崎一護、朽木ルキア、石田雨竜、井上織姫のコスチューム(レゴスタイル対応)とアクセサリーが登場。バックアクセサリー、ツルハシ、乗り物、エモートも12月21日(日本時間)から「フォートナイト」のアイテムショップで販売される。

エモートのほかにも、ロケットリーグのプレーヤーはデカール、ホイール、ブースト、軌跡、ゴール爆発などを手に入れて「BLEACH」を堪能することができる。

「フォートナイト」のBlitz Royaleで「BLEACH」の世界を体験

12月23日（日本時間）より登場

本作では、Blitz Royaleの以下のようなゲームプレイによって、「BLEACH」の世界観が表現される。

・二刀の斬月:斬魄刀を振るい、強力な月牙十字衝を発動せよ。

・虚の仮面:強力な虚閃を使用し、まばゆいエネルギー波を放つ。

・Blitzのプレイ報酬:「BLEACH」コラボのBlitzモードでマッチ3戦を完了すると、限定コレクションアイテム「TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』原画」を入手可能。この原画は「PIERROT FILMS」が手掛けている。

トレインジャックを実施

実施期間：12月15日～12月28日（日本時間）

期間中、JR京葉線（1編成）にて「フォートナイト×BLEACH」のコラボを体験できるトレインジャックが実施される。

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行なうため、運行を行なわない場合がございます。

「ジャンプフェスタ2026」にてコラボグッズを配布

12月20日と12月21日(日本時間)に実施される「ジャンプフェスタ2026」のスタジオぴえろブースにて、ビジュアルボード展示やトレーラー上映が実施される。ブース来場者には「フォートナイト×BLEACH」のコラボ巾着とポストカードが配布される。詳細はスタジオぴえろ公式サイトで確認できる。

コラボ巾着

ポストカード

