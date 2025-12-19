「フォートナイト」とTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」が12月21日より初コラボ！黒崎一護やたちのコスチューム、アイテムなどが登場
Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」（以下「BLEACH」）とのコラボレーションを12月21日（日本時間）より実施する。
本コラボでは、「フォートナイト」のアイテムショップにて、黒崎一護、朽木ルキア、石田雨竜、井上織姫の関連コスチュームとアクセサリー、エモートが登場する。
また、12月23日からは「フォートナイト」のBlitz Royaleに「BLEACH」が登場。プレーヤーは「BLEACH」の世界観をモチーフにした武器、超能力、報酬を手に入れることができる。
「フォートナイト」×TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」コラボ
12月21日（日本時間）より実施
アイテムショップにおける「BLEACH」展開
黒崎一護、朽木ルキア、石田雨竜、井上織姫のコスチューム(レゴスタイル対応)とアクセサリーが登場。バックアクセサリー、ツルハシ、乗り物、エモートも12月21日(日本時間)から「フォートナイト」のアイテムショップで販売される。
エモートのほかにも、ロケットリーグのプレーヤーはデカール、ホイール、ブースト、軌跡、ゴール爆発などを手に入れて「BLEACH」を堪能することができる。
「フォートナイト」のBlitz Royaleで「BLEACH」の世界を体験
12月23日（日本時間）より登場
本作では、Blitz Royaleの以下のようなゲームプレイによって、「BLEACH」の世界観が表現される。
・二刀の斬月:斬魄刀を振るい、強力な月牙十字衝を発動せよ。
・虚の仮面:強力な虚閃を使用し、まばゆいエネルギー波を放つ。
・Blitzのプレイ報酬:「BLEACH」コラボのBlitzモードでマッチ3戦を完了すると、限定コレクションアイテム「TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』原画」を入手可能。この原画は「PIERROT FILMS」が手掛けている。
トレインジャックを実施
実施期間：12月15日～12月28日（日本時間）
期間中、JR京葉線（1編成）にて「フォートナイト×BLEACH」のコラボを体験できるトレインジャックが実施される。
※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。
※運行期間中であっても運休となる場合がございます。
※最終日は撤去作業を行なうため、運行を行なわない場合がございます。
「ジャンプフェスタ2026」にてコラボグッズを配布
12月20日と12月21日(日本時間)に実施される「ジャンプフェスタ2026」のスタジオぴえろブースにて、ビジュアルボード展示やトレーラー上映が実施される。ブース来場者には「フォートナイト×BLEACH」のコラボ巾着とポストカードが配布される。詳細はスタジオぴえろ公式サイトで確認できる。
コラボ巾着
ポストカード
(C)2025, Epic Games, Inc.
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ