捨てる前にコレ試してみて！サイズがが微妙に合わない…アレを調整できる100均グッズ
絶妙にサイズが合わない靴…靴箱の中で眠らせていませんか？そんな時に試してみて欲しい商品を、ダイソーのシューケアグッズ売り場で見つけました♪貼り付けるだけで簡単に使えるかかとパッドで、薄いからサイズの微調整にもってこい。かかとの擦れも隠せる優れものなので、履かない靴を捨てる前にぜひ試してみて！
商品名：抗菌防臭サイズ調整用かかとパッド（薄め）
こんな神グッズがダイソーにあるなんて！シューケアグッズ売り場で出会っちゃいました♡
せっかくデザインは気に入っているのに、サイズが絶妙に合わない…って靴。捨てちゃう前にちょっと待って！そんな時に試してみて欲しいアイテムを、ダイソーのシューケアグッズ売り場で発見しましたよ！
今回ご紹介するのは、その名も『抗菌防臭サイズ調整用かかとパッド（薄め）』。かかと部分のサイズ調整に使用できるアイテムで、お値段は￥110（税込）です。2枚入っているので、これ1つで両足に使えます。
パッドの下部にガイド線が入っているので、靴の高さに合わせてカットできます。
かなりスリムな形状なので、サイズの微調整にはもってこいです。早速使っていきましょう！
フィット感よし！ダイソーの『抗菌防臭サイズ調整用かかとパッド（薄め）』
裏面のはくり紙をゆっくりはがして、クッション部分が上になるように靴に貼り付けていきます。
パッドに左右がないのが地味に嬉しいポイント。かかと部分にしっかりと貼り付ければ完成です。
パッドに2本のラインが縦に入っているので、かかとのUの字に合わせて折れ曲がってくれるのが◎実際に履いてみると、わずかにサイズの大きい靴の調整ができていました。クッション性もあって靴の当たりが良くなり、かかとの擦れも隠せて一石二鳥。抗菌防臭効果も期待できるみたいで、至れり尽くせりです♡
今回はダイソーの『抗菌防臭サイズ調整用かかとパッド（薄め）』をご紹介しました。
悪目立ちせず、サクッと靴のサイズを微調整できるダイソーのかかとパッド。￥110（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。