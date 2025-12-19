秋田の名湯「玉川温泉」で体感する進化した湯治　”奇跡の湯”強酸性泉と開放的な岩盤浴が叶える、極上の癒し

温泉療養のための自炊湯治というと、古い客室と共同トイレが定番だったが、秋田県の玉川温泉では、共同炊事場も新しく、食事をするダイニングもきれいになって、使い勝手がいい湯治場に生まれ変わっている。特別天然記念物「北投石」（ほくとうせき）を産出する稀有な土地に湧く温泉と岩盤浴で病を癒やした人は数知れず。「奇跡の湯」と名高い玉川温泉に足を運んでみてほしい。

脅威のpH約1.2、強酸性泉の威力とは

玉川温泉の何がすごいかといえば、まず、「お湯の力」がすごい。

地元の温泉研究家で地方紙を経営していた阿部真平氏（1906〜86年）が、湯治客の生の声をまとめた『世界の奇蹟 玉川温泉』（1971年刊）によると、「四百弐病に効く」とある。

ブナやアオモリトドマツの原生林が広がる自然環境豊かなエリア。江戸時代には硫黄の採掘が行われ、荒涼とした岩山のあちらこちらから噴煙があがっている。噴気孔は100カ所以上にもなるという。

98℃の源泉が湧き出す「大噴」

98℃の源泉が湧き出す「大噴（おおぶき）」では、ボコッ、ボコッとものすごい量の熱泉が湧き上がっていて、感動する。酸性・含鉄（II）・硫黄・二酸化炭素−アルミニウム−塩化物泉という温泉が毎分9000リットルも自然湧出している。これは1カ所からの湧出量としては、日本一だという。

この湯を引いた大浴場が、「玉川温泉」と、直線距離で約600メートル（車では7分ほど）離れた、1泊2食型の「新玉川温泉」2つの宿泊施設にそれぞれある。

大浴場にはぬる湯や気泡湯、箱蒸し湯、打たせ湯、歩行湯などがある（新玉川温泉）

pH約1.2（温泉分析書を見ると1.13）の強酸性泉のお湯は殺菌力がすさまじい。そのままでは刺激が強すぎるからと50％に薄めたぬる湯や立ち湯、寝湯などもあるが、薄めた源泉でも背中に引っかき傷でもあろうものなら、ピリピリとしみる。酸が皮膚を溶かしているともいえるから、入浴時間はせいぜい3〜5分。あまり長湯してはいけない。

飲泉するときは、かなり薄めて飲まなければいけない（新玉川温泉）

飲泉もできるが、そのまま飲むと、歯のエナメル質が溶けてしまう。50％の源泉をさらに38倍に薄めて飲むよう、注意書きがしてある。

岩盤浴がスゴイ

玉川温泉は「岩盤浴」発祥の地といわれている。春〜秋には「玉川温泉自然研究路」の歩道沿いに、ムシロを敷き、バスタオルや毛布にくるまる湯治客の姿が見られる。3つ並んだ赤い屋根の小屋は、岩盤浴で寝転ぶ人たちの姿であふれている。岩盤浴をする場合はスウェットを忘れずにもっていこう。

十和田八幡平国立公園内にある

地熱を利用した屋外岩盤浴場

屋外岩盤浴は雪のないシーズン限定なので、冬季は屋内岩盤浴へ。岩盤浴もきれいにリニューアルされた。古い岩盤浴場で使っていた、20年分の源泉由来成分が染み込んだ御影石を再利用しているので、なんだか効きそう。屋内岩盤浴は使用料800円（会員になれば300円）、作務衣500円、バスタオル200円。宿泊者のみ利用可能。

新玉川温泉の屋内岩盤浴

「北投石」が産出する国内唯一の場所

岩盤浴が体によいとされるのは、温熱効果はもちろんのこと、地中に埋まる、特別天然記念物の「北投石」の影響もあると考えられてきた。

木の樋を流れる玉川温泉の源泉

北投石は日本の玉川温泉と台湾の北投温泉に見られる希少な鉱物。放射線を発する石として明治31（1898）年に玉川温泉で発見されて以降、研究が進められ、昭和27（1952）年には国の特別天然記念物に指定されている。

微量の放射線によるラジウム・ラドンの「ホルミシス効果」（人の体が細胞や組織を守ろうとして、組織修復力や免疫力がアップする）が、がんなどに有効なのではないかと言われてきたが、現在は科学的根拠がはっきりとは分かっておらず、医学的な根拠を示す医師もいない状態なので、施設側も効果・効能は示していない。

玉川温泉所有の北投石

私は玉川温泉周辺に転がっている岩が「北投石」なのかと勘違いしていたが、北投石の成分は温泉に含まれている微量のバリウムが結晶化したもので、地下に埋まっている。「10年で1mmくらいしかならないので、5cmの北投石なら生成するのに500年もかかる」（玉川温泉の畠山米一代表取締役社長）という希少なものだ。

硫酸バリウム（重晶石）にストロンチウム、鉛、ラジウムなどを含む放射性鉱物で、放射線を出してはいるものの「ごく微量で、安全の指標としての人体の放射線許容量からみても安全域の量」（『玉川温泉 湯治の手引き』（前田眞治著）という。

とにもかくにも、「病が改善した！」と感じて、この温泉に通う人がたくさんいるのだから、土地なのか空気なのか温泉成分なのか、何かしらの力が人体に働いているのだろう。

私が訪れたときにも、愛知県から、退院後あまりときを経ずに、玉川温泉をめざして来た一人旅の女性と遭遇した。5回目のガンの手術のあと、新幹線を乗り継いで遠路はるばるやってきたという。それほどまでに人々を惹きつける力を持つ温泉宿は日本広しといえども、数少ないのではないだろうか。

「ここがなければ、私、死んでたわ」。70代後半か80代前半と思しきその女性がポツリといったその言葉が耳に残った。

炊事場とダイニングルームがきれいになったワケ

コロナ禍を境に、各地の温泉地が変革を遂げた。玉川温泉では2021年春に共同炊事場が新しくなり、その向かいにある自炊部ダイニングも2022年から計4カ所をリニューアルした。

その理由を代表取締役社長の畠山米一さんにお聞きすると、「湯治客を大事にしている玉川温泉ですので、お客様同士が情報交換できるよう、コミュニケーションをとれる場所づくりを考えました」という答えが返ってきた。

玉川温泉はこれからも湯治宿であり続ける、という意思表明でもある。

玉川温泉の共同炊事場

玉川温泉の自炊ダイニング

玉川温泉の客室数は177室。「自炊部」と、2食付きの「旅館部」に分かれ、自炊部はトイレが共同だが1室2名利用で5650円〜と割安。一人利用でも7630円〜。この金額ならば長期滞在ができる。自炊スタイルがメインだが、希望によって夕食（2750円）、朝食（1760円）もつけることができる。

「湯治棟の稼働は高く、半年前から予約が埋まっている状態」（畠山支配人）という。

玉川温泉の自炊部の客室

玉川温泉の旅館部ツインルームの客室

1泊2食の「旅館部」では、トイレ付きのベッドルームもある。20年ほど前に訪れたときには「病気療養の人以外、軽い気分で行ってはいけない温泉」のように感じた玉川温泉だが、今は誰もが利用しやすい温泉地に変わってきた。

冬季は新玉川温泉のみ営業する

玉川温泉は冬季は休業するので、冬に宿泊する人は1泊2食の「新玉川温泉」に出かけよう。こちらは夕・朝食はブッフェスタイルの「湯治リゾート」のような温泉宿だ。2018年にロビーがきれいになり、客室も和室にベッドを置くなどリニューアルが進められてきた。オフシーズンで一人利用なら1万6100円〜。一部屋複数人数利用ならもっと安くなる。シングル利用できる客室は48室あるので、一人旅にもやさしい。

新玉川温泉のシングルルーム

新玉川温泉の和室ツインルーム

アクセスは東北新幹線の田沢湖駅から1時間15分、バスに揺られて到着する。冬季はバスの本数も少なくなるが、のどかな山道は秘境の温泉をめざすのに、ちょうどいい距離感だろう。なお、田沢湖駅の隣のバス停は「乳頭温泉」線。同じ秋田県の人気温泉郷をハシゴするのもいい。

玉川温泉

日本一の強酸性の温泉が毎分9000リットル湧き出し、1カ所の湧出量は日本一を誇る。大同6（806）年に焼山火山の噴火によって形成され、開湯は延宝8（1680）年頃、鹿が温泉で傷を癒やしているのを、マタギが発見したのが始まり。江戸末期から硫黄山労働者などに湯治場として利用され始め、明治時代に温泉宿が開かれた。玉川温泉・新玉川温泉の2つの宿泊施設がある。

『玉川温泉』『新玉川温泉』

［住所］秋田県仙北市田沢湖玉川

［電話］0187-58-3000

［宿泊料金］玉川温泉自炊部5650円〜、旅館部1万600円〜（11月30日〜4月14日は休館）／新玉川温泉1万4450円（2026年4月以降は1万5000円）〜（1室2名利用時、消費税・入湯税込）

［日帰り入浴］800円（2026年3月末まで、4月以降は1000円。10時〜15時、14時30分最終受付）

文・写真／野添ちかこ

温泉と宿のライター、旅行作家。「心まであったかくする旅」をテーマに日々奔走中。「NIKKEIプラス1」（日本経済新聞土曜日版）に「湯の心旅」、「旅の手帖」（交通新聞社）に「会いに行きたい温泉宿」を連載中。著書に『旅行ライターになろう！』（青弓社）や『千葉の湯めぐり』（幹書房）。岐阜県中部山岳国立公園活性化プロジェクト顧問、熊野古道女子部理事。

