この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達Vlogを公開するせーけんわーるど氏が、自身のYouTubeチャンネルで動画「Uber調整金廃止で変化あった？の前に、12月なのに報酬も厳しくなった気がする...《ウーバー配達員》」を公開。Uber Eatsが2025年12月16日より、配達時間の大幅な遅延時に自動で配達料を上乗せする「調整金」の仕組みを廃止したことを受け、初日の状況と今後の影響について解説した。



Uber Eatsが発表した今回の変更は、これまで一部の配達で適用されていた、実際の配達時間が想定よりも大幅に長くなった場合に、自動的に配達料が上乗せされる仕組みを廃止するというものである。この変更の背景として、同社は「この仕組みを不適切に利用する事例も確認された」としており、不公平を防ぎ、信頼性の高い報酬体系を維持するためだと説明している。これにより、調理待ちや交通渋滞などで配達に時間がかかっても、自動で報酬が上乗せされることはなくなった。



変更が適用された初日の12月16日、せーけんわーるど氏は自身ではまだ長時間の調理待ちを経験していないため、明確な変化は確認できていないと報告。しかし、自身のコミュニティ内では、複数配達の案件を一部解体（キャンセル）した際に、当初の見積もり金額よりも高い報酬が支払われた事例があったことを紹介。全ての自動調整が完全になくなったわけではない可能性も示唆した。一方で、大幅に時間がかかった場合は、配達員が都度サポートに連絡し、事情を勘案の上で追加支払いが行われる可能性があると同社は案内しているが、せーけんわーるど氏は「注文が続いている状態でわざわざ連絡する配達員はなかなかいない」と述べ、実質的には改悪との見方を示した。



今回の変更は、クリスマスなどの繁忙期に導入されたため、配達員への影響は大きいとみられる。特に、注文が集中するケンタッキーフライドチキンやピザ店などでの長時間の調理待ちが予想される中で、これまでは待った分だけ自動で報酬が調整されていたが、今後はその補償がなくなる可能性がある。配達員は、調理待ちが発生した際に、待つかキャンセルするかの判断をよりシビアに行う必要に迫られるだろう。